Prekaljeni financijaš i ulagač iz Malezije drže najveći udio u ZSE

Milan Horvat je 2016. oslobođen svih optužbi u aferi Spice/Slavko Midžor/PIXSELL

Nekadašnji moćni varaždinski financijaš Milan Horvat vraća se na velika vrata na domaću burzu. U srijedu je Zagrebačka je burza objavila tko je kupac paketa od 400.500 njezinih dionica koje su u ponedjeljak "prošle" u blok-transakciji za 6,6 milijuna kuna. Radi se o varaždinskoj tvrtki Eunex-C, osnovanoj prije mjesec dana, točnije 10. kolovoza. Direktor tvrtke je Milan Horvat, ali se kao osnivač u sudskom registru navodi malezijski državljanin Zong Xin Yeap.

'Nije vrijeme za izjave'

Milan Horvat nije želio pojasniti motive kupnje koje su Eunex-C lansirale na prvo mjesto dioničara ZSE-a, kazavši kako još nije vrijeme za njegove izjave. Uputio nas je na svoga suradnika Slobodana Runjaka koji je kazao da je investitor zajedno s partnerima prepoznao potencijal koji ima Zagrebačka burza i hrvatsko tržište kapitala. "Uočen je prostor za poboljšanje poslovanja i povećanje učinkovitosti Zagrebačke burze te je kupnja dionica ocijenjena kao dobar poslovni potez i investicija", kaže Runjak.

22 posto viša od tržišne, cijena je po kojoj je Eunex-C platio dionice ZSE

Naglasimo da je Eunex-C platio 16,50 kuna po dionici što je 22 posto više od tržišne cijene. Na pitanje čime se Zong Xin Yeap bavi, Runjak ističe da se radi o poslovnom čovjeku iz Malezije i uglednom investitoru. "On posluje u cijelom svijetu", naglašava Runjak.

Što se tiče mogućnosti daljnjeg povećanja udjela - za što bi iznad 10 posto trebalo odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u tvrtki Eunex-C kažu da "vjeruju u hrvatsko tržište kapitala te smatraju da će ZSE slijediti ostale burze u regiji te s vremenom poslovati na razini najrazvijenijih burzi u Europi i svijetu. Time će, kaže Runjak, omogućiti ne samo razvoj hrvatskog tržišta kapitala već i razvoj hrvatskih tvrtki kao i hrvatskog gospodarstva. Na pitanje hoće li kao najveći dioničar inicirati neke promjene u poslovnoj politici, Runjak velida je prerano govoriti o tome, no poboljšanja u radu ZSE moguća su i sastavni su dio odgovornosti Uprave.

Auctorovih 74.000 dionica

A Uprava Zagrebačke burze na pitanje je li ih Eunex-C kontaktirao prije kupnje tek poručuje, budući da je Zagrebačka burza uvrštena na službeno tržište, da svaki investitor koji namjerava kupiti ili prodati dionice može kao i za bilo koju drugu dionicu izložiti nalog i izvršiti transakciju. "Jedino ograničenje sukladno Zakonu o tržištu kapitala je da je za stjecanje kvalificiranog udjela burze, a prvi je na 10 posto, potrebno tražiti prethodnu suglasnost regulatora", poručuju s burze.

Slobodan Runjak kaže kako su prilikom transakcije poštovane sve odredbe zakona. Financijska zajednica u neslužbenim razgovorima ističe da je iznenađena pojavom Milana Horvata u ovoj priči. No, kako nam je kazao jedan od dioničara burze, nije osobito bitno što je Eunex-C sa 8,63 posto udjela izbio na prvo mjesto i smijenio dosadašnjeg vodećeg dioničara, obvezni mirovinski fond PBZ/CO kategorije B koji je do sada imao 8,47 posto udjela. Od koga je sve Eunex-C kupio dionice nije do kraja poznato jer SKDD do zaključenja broja nije provelo ovu transakciju, ali je Auctor izvijestio da je prodao 74.000 dionica.

Milan Horvat osim direktorske funkcije u Eunex-C-u navodi na svom LinkedIn profilu i da je od siječnja predsjednik Uprave Fima Plusa, mjenjačnice kriptovaluta. Savjetnik je i brokerske kuće Fima, nekadašnjeg financijskog "carstva" koje je počeo stvarati početkom 90-ih. Procjenjuje se da je Fima na vrhuncu moći upravljala s 500 milijuna eura imovine. Bio je optužen u aferi Spice, ali je 2016. oslobođen svih optužbi.