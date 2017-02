Na kineske burze ići će se 'preko reda'

Kineskom regulatoru u prosjeku treba godinu i pol za odobrenje IPO-a/REUTERS

Velike tehnološke kompanije u Kini mogle bi preko reda dobiti "papire" za inicijalnu javnu ponudu (IPO) dionica ako se obistine neslužbene najave iz tamošnjeg financijskog regulatora.

Kako otkrivaju upućeni izvori Reutersa, kineski financijski regulator razmatra mogućnost da velikim kineskim kompanijama ponudi skraćeni postupak koji prethodi izlistavanju na burzi kako bi se potaknula tamošnja tržišta kapitala. Među kompanijama kojima bi se ponudio takav povlašteni status izdvaja se Ant Financial, Alibabina podružnica za internetska plaćanja i najvrednija kompanija na svijetu u području financijske tehnologije.

Naime, u posljednjoj dokapitalizaciji prošle godine Ant Financial je vrednovan na 60 milijardi dolara. K tome, najavljena izlazak na burzu trebao bi biti najveći ovogodišnji IPO. Ant do sada još nije specificirao gdje će izlistati dionice, ali dio analitičara i bankara u Kini smatra da će izabrati Hong Kong umjesto burzi u unutrašnjosti Kine. Osim Anta, "preko reda" bi mogli i internetski osiguravatelj Zhong An te proizvođač antivirusnog softvera Qihoo 360 Technology Co. O kakvoj se povlastici ustvari radi dovoljno govori podatak da trenutno oko 700 kompanija čeka zeleno svjetlo regulatora za izlazak na burze u Šangaju i Shenzenu.

Iako je regulator u posljednje vrijeme ubrzao proces odobravanja prospekta, u prosjeku se na uvrštenje dionica čeka godinu i pol. To odbija brzorastuće tehnološke kompanije kojima treba novac za nastavak širenja. Kineske burze stoga su izgubile nekoliko velikih uvrštenja jer su kompanije radije izabrale zapadne, prvenstveno američke burze. Sjetimo se samo 25 milijardi dolara vrijednog IPO-a Alibabe prije dvije godine u New Yorku.