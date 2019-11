Fina kupila 10 posto zagrebačke burze za 7, 64 milijuna kuna

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Financijska agencija potvrdila je da je od tvrtke Eunex C kupila 9,99 posto dionica Zagrebačke burze putem blok-transakcije, a radi se o kupnji 463.106 dionica po cijeni od 16,50 kuna o dionici, piše u subotu Jutarnji list.

Taj je vlasnički paket stoga vrijedan 7,64 milijuna kuna, a tvrtka Eunex C, u vlasništvu Malezijca Zong Xin Yeapa, ostala je vlasnik 9,99 posto dionica Zagrebačke burze, navodi dnevnik.

Zong Xin Yeap malezijski je poslovni čovjek koji se posljednjih godina bavi i kriptovalutama, a direktor njegove tvrtke u Hrvatskoj bio je Milan Horvat iz Fime Plus, koji je početkom ove godine napustio tu poziciju kako ne bi otežao proces dobivanja dozvole. On, naime, još nije drugostupanjski oslobođen optužbi za sudjelovanje u aferi Spice, pa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), da je ostao direktor Eunexa C, mogla suspendirati proces.

Prema tadašnjem Zakonu o tržištu kapitala, regulator je morao odobriti stjecanje udjela u Zagrebačkoj burzi iznad 20 posto, a nakon što je Hanfa u kolovozu objavila da obustavlja postupak davanja odobrenja Eunexu C, Milan Horvat je rekao da je Eunex, ustvari, odustao od zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela.

Kao razlog je naveo da su zahtjevi vezani uz dokumentaciju koje je Hanfa postavila bili takvi da bi za dovršetak svega toga trebalo mnogo vremena, možda i godinu dana, a u međuvremenu bi nekima od dokumenata istekao rok.

Horvat, koji je još u kontaktu s malezijskim investitorom, rekao je Jutarnjem listu rekao da je Eunex C odlučio prodati svoje dionice zbog toga što je promjenom zakona određeno da se prag za odobrenje stjecanja udjela u vlasništvu Zagrebačke burze spustio na 10 posto.

Fina se, kako piše Jutarnji list, na kupovinu dionica Zagrebačke burze odlučili kako bi potakli daljnji razvoj domaćeg tržišta kapitala.