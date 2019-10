VIDEO: Zagrebački kantautor objavio novi singl i spot, sprema se za zatvor

Foto: Doringo

Zagrebački kantautor Zvonimir Varga objavljuje treći singl ove godine, ovoga puta radi se o duhovitoj skladbi 'Kako da se volim?' koja je snimljena prije četiri godine u studiju Marka Mrakovčića. Glazbenu priču o neimaštini ispričanu na zabavan način upotpunjava originalan spot koji je režirala, snimila i montirala Katarina Matas, a u kojem glavni lik bijeg od surove stvarnosti pronalazi u umjetnosti, točnije u fotografiranju, te usput nailazi na raznorazne zgode.

Novi singl ujedno i otvara Varginu netom objavljenu kompilaciju 'Zvukovi' koja prati njegovo 10 godina dugo stvaralaštvo na sceni i suradnju s brojnim glazbenicima od 2013. do 2019. godine, a izašla je u izdanju izdavačke kuće Spona. Prije kompilacije, Varga je objavio osam albuma, 15-ak singlova, knjigu poezije, tekst za dječju slikovnicu, a radi i glazbu za dječje kazališne predstave. U Hrvatskoj, regiji i šire održao je oko 250 koncerata.



Najpoznatiji zagrebački alter/underground novinar Vladimir Horvat Horvi o Varginom opusu je svojevremeno napisao: Ne trabunja nekakve trivijalnosti o hotelima i srceparajućim empatijama ‘ne plači’. On se hrabro suočava između nelogičnosti ove šašavoće društvenog sistema i potisnutih osjećaja čovjeka zarobljenog u kontradikcijama na emotivan način. Iz njegovih pjesama pršte bujice slika iza kojih stoje stvarni prizori bez ikakve prevelike metafore. A upravo je tako i na njegovim koncertima – svaka izvedba, svaka pjesma vrelo je emocija obojeno izrazitom iskrenošću interpretacije. A to publiku ne ostavlja ravnodušnom.

Idući nastupi zakazani su za zatvor Remetinec u Zagrebu (22. 10.), KC Lab u Novom Sadu (24. 10.), KC Walkow u Vinkovcima (25. 10.), Zagorje Etno Blues Festival u Krapinskim toplicama (6. 11.), dok će središnja proslava Vargine desete godišnjice na sceni biti održana u zagrebačkom klubu Vinyl 5. 12. Inače, Varga je već nastupio u kaznionici Remetinec prije pet godina kada mu se na električnoj gitari pridružio zagrebački glazbenik Robert Kanizsai.

S producentom Jerom Šešeljom, kantautor trenutno radi na novom albumu koji bi trebao izaći iduće godine.