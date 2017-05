Prva YouTube igrana serija ruši rekorde

Foto: YT

S preko 200,000 pregleda u samo četiri dana nakon objave, preko 18,000 lajkova i s #10 mjestom na Trending ljestvici na cijelom YouTubeu, serija "ISTI SAN", koja se prikazuje ekskluzivno na JoomBoos kanalu, ide po nove rekorde s drugom epizodom koja je na rasporedu ovaj četvrtak točno u podne.

Mlade generacije ‘proždiru’ sadržaj na YouTubeu i pokazuju koliko su se trendovi promijenili, kaže Matej Lončarić, voditelj YouTube kanala JoomBoos. Prva internetska serija u regiji, “Isti san”, koja se počela emitirati prošli tjedan, odmah je osvojila srca stotina tisuća gledatelja u cijeloj regiji.

Nakon uspješnog projekta 'Videostar' u kojem se tražila nova YouTube zvijezda, JoomBoos još jednom pomiče granice te je njihova ekipa sada snimila prvu ikad online seriju u regiji.

Redatelj Filip Dizdar, koji je za seriju napisao i scenarij, te redatelj i koreograf Igor Barberić dio su JoomBoos ekipe koja je pokrenula prvu YouTube seriju u Hrvatskoj pod nazivom 'Isti san'.

„ - Iako samo dosad režirao igranu formu, nisam nikad seriju, i to još web seriju. Jako mi je drago da me ekipa iz JoomBoosa pozvala i zahvalan sam im na tome! Već nakon prve epizode bilo mi je jasno da sam dobio odličan tim za raditi - od glumaca - youtubera do cijele produkcijske ekipe. Mislim da je finalni rezultat genijalan.“ - rekao je Dizdar.

Osim rada na scenariju te dijalozima, tajne glume i scenske pokrete ekipi je otkrio redatelj i koreograf Igor Barberić.

U talentiranom timu koji je JoomBoos okupio oko projekta, uz producenticu Mašu Zibar, glavne uloge imaju upravo youtuberi: Davor Gerbus i Petra Dimić – sa popularnog kanala The Lazy Wave,Matija Lazarević - layZ – prvi pobjednik VideoStara, Filip Dejanović – Sikrt, Marko Vuletić, Andrea Fabric, Dennis Domian i mnogi drugi. Radnja serije odvija se na YouTube akademiji koju pohađaju. Serija govori o problemima koje savršeno razumije svaka mlada osoba danas: slomljeno srce, izdaja prijatelja, prva ljubav, ali i mržnja, želja za uspjehom, YouTube svijet...

Boris Trupčević, direktor Styria Media internationala, kaže da ga uspjeh serije ohrabruje za buduće investicije u originalne produkcije.

"- Izuzetno smo sretni zbog velike popularnosti serije ‘Isti san’, ona je posljednji u nizu uspjeha našeg JoomBoos tima. JoomBoos ima povjerenje mladih zato što ga i stvaraju isključivo mladi ljudi.

Iako je pokrenut kao YouTube kanal, JoomBoos je izrastao u mrežu YouTube kanala i okupljalište najboljih youtubera u regiji, a potom i u najpopularniji brend za nove generacije na svim društvenim mrežama - rekao je Trupčević. Prisjetio se i početnih uspjeha.

- Naš tim je pokrenuo i talent show JoomBoos ‘Videostar’, jedinstveni format te vrste u svijetu. Originalna dramska produkcija napravljena isključivo za internet postala je stvarnost, a gledanost prve epizode jasno govori da se medijske navike zauvijek mijenjaju. Mlađe generacije više nisu na televiziji, za njih je internet najvažnija medijska platforma. JoomBoos, 24sata i ostali brendovi naše kuće uspjeli su pokrenuti videorevoluciju u Hrvatskoj s jasnim rezultatima - milijunima pregledanih videa i milijunima pogledanih minuta svaki dan! Stoga ne čude domaća i međunarodna priznanja kojima je prepoznat i pohvaljen rad našeg tima - zaključuje Trupčević.