Predstavljen multimedijalni projekt Nikola Tesla – Mind from the future

FOTO: PRESS

Autorica i kustosica izložbe je Helena Bulaja Madunić, međunarodno nagrađivana redateljica, producentica i art direktorica, s 25 godina iskustva u kreiranju pionirskih inovativnih pripovjednih sadržaja i tehnologija na međunarodnoj sceni, koja je predstavila izložbu:

„Na ovoj izložbi odvest ćemo vas na mistično putovanje bez početka i kraja kroz Tesline ideje, vizije, inspiraciju i filozofska promišljanja koja su temelj međunarodnom multimedijalnom djelu ′Mehaničke Figure – Inspirirani Teslom′, koje čini okosnicu postava i na kojem radim već 11 godina. U brojnim međunarodnim suradnjama s akademskim, kulturnim, filmskim, umjetničkim, znanstvenim i inženjerskim platformama, aktivno promoviram filozofski aspekt Teslina vizionarskog pristupa stvaralaštvu, u kojem je Teslina inspiriranost objektivnom umjetnošću ključna i u njegovu specifičnom pristupu inženjerstvu i znanstvenom radu, koja u sebi nose odgovore na ključne probleme suvremenog društva. Glavna poruka i cilj izložbe su prije svega prenošenje Tesline energije stvaranja, ponajprije mladim generacijama. Želja mi je prostor Meštrovićeva paviljona oslikati digitalnim i interaktivnim freskama, te stvoriti dojam uronjenosti u Teslin san, koristeći najnovija tehnološka dostignuća video i svjetlosnog dizajna u kreiranju multidimenzionalnog putovanja kroz najvažnije ′stanice′ Teslina života u kontekstu razvoja filmske industrije i industrije zabave, a sve kako bih ostvarila zadnju Teslinu želju, kojom je izrazio nadu da će netko u skoroj budućnosti konačno izumiti projektor iz glave, te na taj način otvoriti i znanstveno poglavlje potpuno novog poimanja čovjeka kao bića uronjenog u kozmičku svijest.“

Sascha Machiedo direktor je projekta i voditelj međunarodnog dizajnerskog tima izložbe. Machiedo je industrijski dizajner i muzejski savjetnik s više od 20 godina iskustva na umjetničkim, kulturnim i poslovnim projektima i izložbama diljem svijeta. Vodio je projekte kao što su Paviljon SAD-a svjetskog Expo-a 2015. u Milanu, Giorgio Armani Retrospective, BMW Guggenheim Lab, Venice Art Biennale, Guggenheim New York i Bilbao te muzeografije na projektima Louvre Abu Dhabija i Guggenheim Abu Dhabija.

„Ova izložba predstavlja uvid u život i djelo svjetskog vizionara kroz multimedijalni pristup, ali i kroz interpretaciju Nikole Tesle djelima suvremenih umjetnika. Izložba će biti izuzetan paralelni spoj znanosti i umjetnosti, te će Meštrovićev paviljon u studenome 2017. biti mjesto najvećega znanstveno-umjetničkog događaja godine. Vizija Nikole Tesle inspirirala je producentsko-kreativni tim na stvaranje umjetničkog spektakla futurističkog predznaka. Izložba koju vam predstavljamo je tematska izložba nacionalnog značenja i globalnog potencijala te nam je velika čast započeti projekt ovdje, i iz Zagreba krenuti u svijet. Od početka je koncipirana za postav u jedinstvenom prostoru Meštrovićeva paviljona, ali i s opcijom putujuće izložbe. Drago mi je najaviti da smo u razgovoru s institucijama u New Yorku, koji bi trebao biti logična iduća stanica, a putovanje s Nikolom Teslom zaokružili bismo na svjetskom Expou u Dubaiju 2020. godine“, izjavio je Sascha Machiedo.

Partner projekta je Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, a ravnateljica Ivana Andabaka izjavila je:

„Izložba Nikola Tesla – Mind from the Future ima za cilj poduprijeti i promovirati umjetničku izvrsnost, inventivnost te primjenu najnovijih tehnologija na području vizualne umjetnosti. U jedinstvenom prostoru Meštrovićeva paviljona, odnosno Doma hrvatskih likovnih umjetnika, najavljujući ulazak u 150. godišnjicu HDLU-a i 80. godišnjicu zgrade, iznimno snažnom simbolikom povezujemo stvaralačku energiju trojice naših velikana s područja znanosti, umjetnosti i obrazovanja – Tesle, Meštrovića i Kršnjavija – te na najsuvremeniji način kreiramo i iniciramo prostor za poticajni dijalog. Potrebno je istaknuti i model javno-privatnog partnerstva, u skladu s aktualnim svjetskim praksama kreativnih industrija i kulturnog menadžmenta, koji za cilj ima predstavljanje izložbe visoke produkcijske kvalitete što široj tuzemnoj i inozemnoj publici.“

„Nikola Tesla ostavio je nenadmašiv trag u svjetskoj povijesti. Sigurni smo da će zbog globalnog interesa za njegov lik i djelo, izložba pronaći svoje mjesto i u svijetu. Već sada radimo na tome da nakon Zagreba multimedijalni projekt Nikola Tesla – Mind from the future bude postavljen i u New Yorku, Parizu, Budimpešti, Pragu i Dubaiju. Ovo je projekt u koji jako vjerujemo i s kojim želimo ostati zabilježeni u povijesti kao najveći hrvatski izložbeni izvozni projekt“, izjavio je Krešimir Renzo Prosoli, CEO Real grupe, producentske kuće projekta i zahvalio partnerima i pokroviteljima.

Važnost i ozbiljnost ovoga interdisciplinarnog projekta do danas su prepoznale brojne hrvatske institucije i udruženja. Multimedijalni projekt također je od nacionalnog interesa i od samih svojih začetaka odvija se pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, a pokrovitelji projekta su i Gradonačelnik Milan Bandić i Grad Zagreb. Projekt ima podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a velika potpora projektu su i Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, Tehnički muzej Nikola Tesla, Hrvatski prirodoslovni muzej, Institut Ruđer Bošković, Udruga Nikola Tesla – Genij za budućnost, Muzej Like – Gospić, Memorijalni centar „Nikola Tesla” – Smiljan te Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Sponzor projekta je tvrtka HEP, koja je prepoznala važnost i vrijednost ove multimedijalne umjetničke priče velikog potencijala za uspjeh i u svijetu.