Osvojio Eurojackpot "peticu": Novi hrvatski milijunaš javio se Hrvatskoj lutriji i najavio što će s novcem

Hrvatskoj lutriji javio se dobitnik Eurojackpot dobitka 5+0 od 1.157.945,24 kn, te najavio što će učiniti sa osvojenim novcem.

- Priča o dobitku se može sažeti u dvije tri rečenice, no važno je znati da mi je internet uvelike olakšao igranje lota, jer nema više brige oko radnog vremena prodajnog mjesta ili parkinga. Internet je od mene napravio redovnog igrača. Iako moje uplate po kolu nisu velike, uplatio sam 60 kuna, očekivanja su bila nerazmjerno veća i naravno, bez obzira na priče i nagađanja ljudi oko sebe ja sam bio uporan, upornost se ovaj puta isplatila.

Dobitak nije Jackpot Eurojackpota, ali kao da je. Ovo je iznos koji me itekako razveselio i pomoći će uvelike u kućnom budžetu (rješavanju nekih tekućih kućnih 'problema') i nekim planiranjima u budućnosti. Dio dobitka svakako će otići na putovanje u Škotsku, jer to je zemlja koju sam oduvijek želio posjetiti, a sada mi je to Hrvatska Lutrija omogućila. Volim putovati, ove godine idem na već plaćen odmor u jednu daleku zemlju, a dio novca od dobitka, boravak tamo će učiniti znatno ugodnijim - rekao je sretni dobitnik.