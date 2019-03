Isplanirajte svoje i dječje obaveze uz odličnu uslugu udobnog i sigurnog prijevoza RIDE4Kids

FOTO: PROMO

Svakoga tjedna vozite svoje dijete u školu i na različite izvannastavne aktivnosti? Predstavljamo vam uslugu koja vam nudi ono najvrjednije – vaše vrijeme. Više ne morate izostajati s posla i brinuti za prijevoz djece i kompliciranu organizaciju dana. Za sve zaposlene roditelje tu je opcija RIDE4Kids!



Sigurno i na vrijeme

Ova jedinstvena taksi usluga svu pažnju usmjerava u maksimalno poštivanje privatnosti i sigurnosti. Riječ je o profesionalnom i sigurnom obiteljskom prijevozu uz fleksibilnost i mogućnost rezervacije jednokratne ili ponavljajuće vožnje. Sada možete jednostavno i brzo isplanirati svoje obaveze unaprijed, kako bi se na kraju dana opušteni mogli posvetiti svome djetetu.



Postoji mogućnost individualnih i grupnih prijevoza, s jednim ili više vozača, ovisno o vašim potrebama. Također, ako odaberete povoljnu vožnju u jednom smjeru, u povratnom ostvarujete 50 posto popusta!



Kvalitetna vozila i profesionalni vozači

Ova usluga uključuje i prijevoz manjih skupina (do 8 putnika) pa ne brinite ako vam treba prijevoz klinaca na hokejaške i nogometne utakmice ili pak na ritmičko natjecanje! U ovoj posebnoj ponudi ne naplaćuje se čekanje za povratak. Kvalitetna vozila koja prevoze djecu uključuju Mercedes-Benz V klasu i Opel Vivaro.