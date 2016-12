Hrvatska prva zemlja na svijetu koja je postala Zona Besplatnog Čitanja

Foto: Shutterstock

Dobro došli u Hrvatsku, otvorenu digitalnu knjižnicu— prvu zemlju na svijetu koja je u potpunosti Zona Besplatnog Čitanja—zemlju u kojoj je dostupno 100.000 vrhunskih knjiga iz cijelog svijeta za besplatno čitanje bilo gdje unutar njenih granica, bez članske iskaznice ili posebnog koda; zemlju u kojoj je pristup pisanoj riječi i znanju pravo svakog čovjeka, a ne privilegija vezana za institucije.



Zadovoljstvo nam je i velika čast obavijestiti građane Republike Hrvatske i njene mnogobrojne turiste da ove blagdane u Hrvatskoj mogu čitati besplatno pregršt knjiga iz cijelog svijeta, na raznim jezicima, uključujući i hrvatski. Sve što trebaju napraviti je skinuti besplatnu aplikaciju Croatia Reads (Hrvatska Čita) za Android ili iOS pametne telefone i tablete, registrirati se (sign up) i čitati bilo kada i bilo gdje unutar Hrvatske.



Projekt FREZ (Free Reading Zones) je prvi put predstavljen početkom jeseni kada je Café Velvet (Dežmanova 9) u Zagrebu postao prva Zona Besplatnog Čitanja u Hrvatskoj. Café Velvet je zapravo pilot projekt koji je od početka imao ideju cijele Hrvatske kao Zone Besplatnog Čitanja u vidu. Lansiranjem aplikacije Croatia Reads, Hrvatska je postala zemlja u kojoj je danas eruptirala revolucija knjige—medija koji se baš u njoj u potpunosti oslobađa u digitalnom formatu i pronalazi put do čitatelja bez obzira gdje se on nalazio, u centru Zagreba ili na otoku u Dalmaciji. Ovo je prvi put da se na ovakav način otvorila knjižnica bogata svjetskim bestsellerima i akademskim knjigama svim ljudima unutar jedne države.



“Ovo je potpuna demokratizacija pisane riječi kakvu do sada nismo vidjeli,” izjavila je Mirela Rončević, voditeljica projekta. “Stvorili smo krug u kojem svi imamo korist a pri tom poklonili znanje ljudima bez obzira na njihovu lokaciju i kupovnu moć. Sponzori podržavaju plemenitu misiju koja je jednako vezana za kulturu kao i obrazovanje i turizam i pomažu da se znanje širi posvuda i na taj način oplemenjuju društvo. Izdavači, i s njima autori, su plaćeni za pročitano (zahvaljujući podršci sponzora), a ljudima diljem Hrvatske je pisana riječ na dohvat ruke.“



“Ne smije biti važno da li ste član institucije i da li živite u gradu s knjižarama i knjižnicama kako biste imali pristup knjigama,” dodala je Rončević. “Još uvijek pristup knjizi ovisi o tome gdje se nalazite i kojoj instituciji pripadate. Još uvijek čitamo ono što nam drugi diktiraju a ne ono što sami otkrivamo. Još uvijek jako mali broj pisaca dobije šansu objaviti napisano. Kada se knjige otvore u digitalnom formatu, stvaraju se nove mogućnosti koje svako evolvirano društvo treba maksimalno iskoristiti. Danas smo ostvarili taj cilj, i da radost bude veća, ovaj dar besplatnog i slobodnog čitanja Hrvatska poklanja svojim stanovnicima i posjetiteljima na dan Svetog Nikole.“



Croatia Reads aplikacija, kao i cijela inicijativa pod istim imenom, je velika stvar za obrazovanje Hrvatske jer se studentima otvaraju novi vidici i pruža otvoren pristup znanju i knjigama koje njihove lokalne knjižnice nisu u mogućnosti kupovati. Podržava se i širenje digitalne pismenosti koja je ključan dio njihove sadašnjosti i budućnosti.



Beneficije za turizam Hrvatske su također mnogostruke. Kolekcija u aplikaciji, koja neprestalno raste, sadrži turističke vodiče o Hrvatskoj i knjige na raznim svjetskim jezicima, kako beletristiku tako i publicistiku. Od pop fictiona i ozbiljne književnosti do duhovnosti i kuharica. Od poezije i putopisa do zabave i slikovnica. Od umjetnosti i ekonomije do znanosti i tehnologije.



Danas kada turist dođe u Hrvatsku, nalazi se u zemlji u kojoj su mu suvremene knjige dostupne za informiranje i zabavu, potpuno besplatno. Nalazi se u zemlji u kojoj se čita na svim svjetskim jezicima, ne samo na hrvatskom—zemlji u kojoj se ne pravi razlika između državljana i posjetitelja, u kojoj se prošlost spaja s budućnosti a tehnološki i intelektualni napredak s kulturom. Ovo je dar slobode koju je turist dobio u Hrvatskoj. I taj turist se vraća u svoju zemlju s pričom u kojoj Hrvatska je Hrvatska velikodušna, ekološki osviještena i okrenuta budućnosti.



Prvi sponzor besplatnog čitanja u Hrvatskoj je internacionalni portal No Shelf Required koji se zalaže za promidžbu digitalne pismenosti i besplatan pristup znanju za svakog čovjeka. “Osigurali resurse za besplatno čitanje ove blagdane i nadamo se da će se ono nastaviti i nakon njih,” izjavila je Rončević. “Postavili smo čvrste temelje, u suradnji s top izdavačima iz cijelog svijeta i tvrtkom koja je ustupila najsuvremeniju tehnologiju za čitanje, kako bi napokon otvorili knjige u virtulanom svijetu kao što su se već otvorili drugi mediji poput novina i časopisa.“



Pozivamo edukatore diljem zemlje —uključujući profesore i knjižničare—da informiraju svoje studente i članove knjižnica o aplikaciji, i pomognu nam u širenju znanja. Pozivamo i sve turističke zajednice, muzeje i hotele da informiraju goste kako ih od turističkih vodiča i ostalih knjiga za razonodu u Hrvatskoj dijeli jedan klik. A sve stanovnike pozivamo da ove blagdane skinu Croatia Reads aplikaciju i čitaju kada žele, gdje žele i koliko žele. Jer moć knjige je zapravo u rukama čitatelja i ona je danas počela svoju novu priču u Hrvatskoj.



Zahvaljujemo svim ljudima koji su pomogli u realizaciji projekta, uključujući hrvatske izdavače koji su ustupili svoje naslove u digitalnom formatu. Izdavačima čije knjige trenutno nisu u kolekciji vrata ostaju širom otvorena i oni se mogu pridružiti kada budu spremni. Bit će nam posebno zadovoljstvo nastaviti graditi hrvatsku kolekciju u skladu s njihovim željama i mogućnostima.



Hvala Velvetu koji je prvi otvorio vrata FREZ projektu u Hrvatskoj. Hvala svim medijima koji projekt prate od početka s velikim interesom. Posebno hvala ljudima diljem Hrvatske (i šire) koji našu misiju podržavaju na Facebooku.