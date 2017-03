FOTO: Legendarni avion koji je vozio i James Bond na putu oko svijeta sletio u Zagreb

Foto: Borna Filić / Pixsell

Povodom proslave 77. rođendana kultnog zrakoplova Breitling DC-3, u zagrebačku Zračnu luku u četvrtak je uz pratnju MIG-ova Hrvatske vojske spektakularno sletio taj kultni avion kojemu je Zagreb prva postaja na putu oko svijeta.

Zagreb je prva postaja velike svjetske turneje Breitlinga DC-3, aviona koji je vozio i sam James Bond. Turneja će trajati do rujna, a organizatori je najavljuju kao veliko postignuće ovog legendarnog zrakoplova koji će proslaviti svoj 77. rođendan.

Sljedeća postaja nakon Zagreba u ovoj jedinstvenoj avanturi bit će Atena, kamo avion leti u nedjelju.

Svoje dojmove i iskustva predstavnicima medija danas je na druženju u Hotelu Esplanade podijelila posada Breitlinga DC – 3 u koju čine Francisco Agullo (kapetan i vlasnik), Gabriel Eveque (pilot), Thomas Hofmann (pilot) i Peter Kellner (CEO Breitling Austrija). Druženje je uveličao i umirovljeni pukovnik Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva Milivoj Boroša, koji je u svom burnom životu bio narednik u vojsci Kraljevine Jugoslavije, pilot-navigator u zrakoplovstvu NDH, letač Luftwaffea koji je s hrvatskom posadom prebjegao Sovjetima, a potom i svjetski rekorder u padobranskim skokovima.

Povlašteni partner u osvajanju neba, Breitling pokazuje predanost prema očuvanju aeronautičke baštine podupirući obnovu legendarnih letjelica – Lockheed Super Constellation i Douglas DC-3.

Ovaj propelerni zrakoplov s dvama motorima izumljen 1935. godine revolucionarizirao je putovanje zrakom. Pod nadimkom "Zrakoplov za iskrcavanje u Normandiji" doživio je svojih pet minuta slave u lipnju 1944. Sagrađeno je više od 16.000 takvih zrakoplova, a sve veće zrakoplovne kompanije kupile su ih kao dio svog voznog parka. U današnje vrijeme u cijelom svijetu postoji manje od 150 zrakoplova DC-3 u voznom stanju, uključujući Breitling DC-3.

Zrakoplov DC-3 HB-IRJ predan je kompaniji American Airlines 1940. godine te ga je najprije koristila američka vojska između 1942. i 1944., prije no što je dan na korištenje komercijalnim avionskim kompanijama. Nakon što ga je obnovila grupa predanih entuzijasta, ovaj zrakoplov sad brani boje Breitlinga te sudjeluje u brojnim zračnim mitinzima.

Breitling ove godine započinje svoju veliku turneju po svijetu na svom DC-3 u nekoliko faza koja će obuhvatiti Europu, Bliski istok, Indiju, jugoistočnu Aziju i Sjevernu Ameriku. Započet će u Švicarskoj, tj. Ženevi, u ožujku, a završiti u rujnu na zračnom mitingu Breitling Sion Airshow 2017. Turneja će biti isprekidana brojnim zaustavljanjima, što će omogućiti organiziranje događanja ili sudjelovanje u zračnim mitinzima. Neki sretni putnici imat će priliku sudjelovati u dionici putovanja zrakoplovom.

Breitling je odlučio obilježiti ovaj događaj ograničenom edicijom od 500 komada Navitimera, svog slavnog kronografa namijenjenog korištenju u avijaciji. Na kućište ovog čeličnog kronografa Navitimer 01 (46 mm) kalibra Manufacture Breitling 01 bit će ugraviran logo Turneje po svijetu Breitling DC-3. No zaljubljenici u ovaj kronograf morat će pričekati do jeseni 2017. da dođu do ovog modela, jer je Breitling odlučio da će ovaj kronograf proputovati svijet na zrakoplovu Breitling DC-3 kako bi taj model uistinu postao dijelom ove pustolovine. Svaki sat bit će dostavljen s certifikatom koji će sadržavati potpis kapetana leta.