FOTO: Britanski "Donald Trump" uživa u čarima Jadrana, stigao u jahti vrijednoj 125 milijuna kuna

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

Lord Alan Sugar britanski poslovni magnat, medijska ličnost, političar i politički savjetnik, bivši predsjednik nogometnog kluba Tottenham Hotspur na svojoj jahty Lady A vrijednoj 125 milijuna kuna plovi Jadranom. Lord Alan Sugar u Hrvatsku je stigao iz Italije. Divio se ljepotama gradova Pule, Splita i otoka Korčule gdje ga je nakon šetnje snimio fotoreporter Pixsella.

Lord Alan Sugar postao je zvijezda BBC reality showa The Apprentice, koja se snima od 2005., te je do sad snimljeno 13 sezona. Lord Alans Sugar u The Apprentice bio je u istoj ulozi kao i Donald Trump u američkoj verziji. Za pojavljivanje u showu Alan je 2012 osvojio prestižnu britansku nagradu BAFTA. Za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva u nogometu razljutio je javnost i šefove BBC-a nakon kontroverznog tweeta u kojem je uspoređivao nogometnu reprezentaciju Senegala s prodavačima na plaži u Marbelli. Iako je javnost željela da mu se da otkaz šefovi BBC-a ipak su ga odlučili ostaviti na poslu.

U društvu s njim nalazi se i Nick Hewer poznati televizijski voditelj i bivši konzultant za odnose s javnošću. Nick se od 2005. do 2014. pojavio kao savjetnik Lord Sugara u britanskoj reality seriji The Apprentice.

Veseli dvojac nakon šetnje Korčulom zabavljao se s Pixsellovim fotoreporterom Davorom Puklavcem kojeg su nazvali "nice fellow" i na Twitteru su objavljivali slike Davora kako ih fotografira . Sve je to bilo popraćeno s puno smijeha i zabave.