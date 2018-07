Elektronska glazba u međimursku šumu dovodi tisuće gostiju i podiže lokalni turizam

U šumi se zabavljaju tisuće ljudi uz elektronsku plesnu glazbu , Foto: Klemen Štular / Pixsell

Svi kojima nije dosta elektronskih ritmova i ‘sounda’ s netom završene 6. Ultre Europe na splitskom stadionu, ne moraju očajavati, već u petak u podne u Međimurju kreće 6. Forestland, festival elektronske glazbe. Tisuće posjetitelja okupljaju se u mjestu Brezje, usred šume i na livadi, na ‘eventu’ koji slovi kao najbolji festival elektronske plesne glazbe (EDM) u Hrvatskoj, a uvršten je i na HTZ-ovu listu manifestacija. O značaju Forestlanda za međimurski turizam i gospodarstvo govori jedan od organizatora Krešo Biškup. “Kroz šest godina narasli smo s jednodnevnog na festival gdje se 48 sati glazba svira na tri pozornice i najveći smo festival na sjeveru Hrvatske, u regiji koja je na raskrsnici i blizu velikih gradova Hrvatske i regije. Međimurjem godišnje prođe više od tri milijuna ljudi prema Jadranu, a i u županiji turizam kao grana jača”, objašnjava Biškup. Na Forestlandu ove godine, dodaje, očekuju više od 6000 posjetitelja, od čega 40 posto iz Međimurja i okolnih županija, 30 posto iz ostatka zemlje i trećinu iz inozemstva, od Mađarske do Njemačke i Rumunjske. Bit će i gostiju iz Irske i Engleske.

“Svi dolaze slušati DJ-eve iz Japana, Velike Britanije, Nizozemske, Hong Konga, Švedske, kao i regionalne. Ističu se svakako Mark Sixma i Zonderling, te Petar Dundov. Vjerujem da imamo što za ponuditi, na drugačiji način od onog na što su posjetitelji naviknuti. Neka ljudi dođu i upoznaju nas u šumi”, poziva Biškup.

Zanimljivo, generalni je sponzor ovog elektronskog festivala HEP grupa, nacionalni je partner bonbon. Budžet Forestlanda iznosi 650.000 kuna, a organizatori očekuju da će uprihoditi više od 750.000 kuna.

“Kod nas gosti mogu i prespavati u kampu, biti u prirodi i osim večernjih programa uživati i u dnevnima. No, Forestland doprinosi i široj slici, jer izvođači i posjetitelji borave i u međimurskim hotelima, npr. Castellumu, Lifeclass u Svetom Martinu, Parku”, kaže on. Posebno je ponosan, zaključuje, što paze na okoliš, jer iza njihova slavlja na šumskom terenu ne ostaje otpad, sve uklone vrlo brzo. “Ostaju samo naši tragovi na zemlji i odlična sjećanja”, kaže organizator međimurskog elektrofestivala Krešo Biškup, najavljujući već i zimski susret, treće izdanje Winterstoryja of Forestland, zakazano za 22. prosinca u Čakovcu.