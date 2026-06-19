Od leopard odijela do Birkin torbi: Kako je Mundijal postao modna pista…

Nekad su nogometaši na svjetska prvenstva stizali u trenirkama ili istim tamnim odijelima, sa sportskom torbom prebačenom preko ramena. Danas izlaze iz privatnih aviona kao da upravo kreću na Tjedan mode u Milanu. Dok su navijači proteklih dana raspravljali o favoritima za naslov svjetskog prvaka, društvene mreže bavile su se nečim sasvim drugim.

Tko je imao najbolji dolazak? Tko je nosio Hermès Birkin torbu? Tko je angažirao luksuznu modnu kuću, a tko lokalnog dizajnera? I zašto su fotografije nogometaša na aerodromima odjednom postale jednako važne kao i one s travnjaka? Dobro došli na Svjetsko prvenstvo 2026., prvo prvenstvo u povijesti na kojem su reprezentacije postale hodajuće modne kampanje.

Kongo ukrao pozornost

U svijetu u kojem će utakmice pratiti više od šest milijardi ljudi, nogomet više nije samo sport. On je zabava, pop kultura i golemi biznis. I mjesto gdje je moda pronašla idealnu pozornicu. Procjenjuje se da će tržište povezano s navijačkom modom, službenim dresovima, lifestyle kolekcijama i luksuznim suradnjama vezanim uz prvenstvo ove godine premašiti 4,5 milijardi dolara. Dresovi se više ne kupuju samo za stadion. Nose se uz široke traperice, satenske suknje i dizajnerske torbe. Nogomet je postao modni dodatak. I nigdje to nije bilo vidljivije nego na aerodromima diljem Sjeverne Amerike.

Opis nogometa 2026. godine mogao bi glasiti – utakmica se i dalje odlučuje na travnjaku, ali dio spektakla počinje puno prije prvog sučevog zvižduka.

Dok je francuska reprezentacija sletjela u Boston s kolekcijom Hermès, Chanel, Louis Vuitton i Goyard torbi vrijednih desetke tisuća eura, Demokratska Republika Kongo ukrala je svu pozornost na potpuno drugačiji način. Njihovi igrači pojavili su se u crnim odijelima ukrašenim leopard uzorkom, s odgovarajućim putnim torbama i broševima u obliku leoparda. Fotografije su u nekoliko sati obišle svijet.

Iza svega nije stajao veliki luksuzni konglomerat ni marketinški budžet od nekoliko milijuna dolara. Autor kolekcije bio je Alvin Mak, 30-godišnji samouki dizajner iz Pariza, rođen u Kongu, koji je Ministarstvu sporta jednostavno poslao e-mail sa svojom idejom. I dobio posao!

No leopard nije bio samo estetski izbor. Nogometna reprezentacija Konga nosi nadimak Les Léopards, a leopard ima posebno mjesto u kulturnom identitetu zemlje. U kongoanskoj tradiciji simbolizira snagu, otpornost i ponos. Mak je želio da reprezentacija nakon više od pola stoljeća izbivanja sa svjetske nogometne pozornice ne dođe samo igrati nogomet, nego i ispričati priču o zemlji iz koje dolazi. I upravo to je ono što ovogodišnje prvenstvo razlikuje od svih prethodnih. Reprezentacije više ne predstavljaju samo nogomet. Predstavljaju nacionalni identitet.

Nekada su se modni svjetovi i nogometni stadioni susretali tek povremeno, uglavnom kada bi se neki luksuzni brend pojavio na VIP tribini ili kada bi David Beckham prošetao pistom. Danas je situacija potpuno drukčija. Reprezentacije više ne putuju samo s putovnicama i sportskom opremom, nego i s pažljivo osmišljenim vizualnim identitetima, dizajnerskim torbama i kolekcijama koje izgledaju kao da su upravo sišle s modne piste.

Demokratska Republika Kongo ukrala je svu pozornost – njihovi igrači pojavili su se u crnim odijelima ukrašenim leopard uzorkom, s odgovarajućim putnim torbama i broševima u obliku leoparda/t: TROY TAORMINA

Španjolska i Francuska dojmljive

Jedan od najupečatljivijih primjera dolazi iz Španjolske. Povodom 180. obljetnice postojanja, Loewe je postao službeni modni partner španjolske reprezentacije te će tijekom sljedeće četiri godine odijevati i mušku i žensku nacionalnu vrstu za putovanja, službena događanja i međunarodne turnire. Kreativni direktori Jack McCollough i Lazaro Hernandez osmislili su kompletnu garderobu koja uključuje odijela, casual komade, obuću i kožnu galanteriju. Sve je proizvedeno u Madridu, a rezultat je elegantna kombinacija tamnoplavog odijela, svijetloplavog polo modela i diskretno izvezenog Loeweova anagrama na rukavu. Ideja je bila spojiti optimizam i energiju reprezentacije s inovativnim duhom modne kuće koja je posljednjih godina postala jedno od najvažnijih imena luksuzne mode.

Francuska je, pak, pokazala zašto se Pariz i dalje smatra svjetskom prijestolnicom stila. Igrači nisu stigli na prvenstvo u identičnim reprezentativnim torbama nego su aerodrome pretvorili u improvizirane modne piste. Eduardo Camavinga, Rayan Cherki i Ousmane Dembélé među prvima su viđeni s modelom Hermès Haut à Courroies, torbom koju modni znalci smatraju pretečom slavne Birkinice. Prvotno je bila dizajnirana za prijevoz jahaćih čizama i sedala, a danas je postala simbol diskretnog luksuza. Za razliku od pomalo demonstrativnog logomanijskog razdoblja koje je obilježilo prethodno desetljeće, nova generacija nogometaša sve više naginje suptilnijem luksuzu. Poruka je jasna: više nije važno da svi vide što nosite, nego da oni koji razumiju modu odmah prepoznaju o čemu je riječ.

Englezi su krenuli drugim putem. Umjesto klasičnog luksuza, odlučili su slaviti kulturu koja je nogomet učinila onim što jest. Palace Skateboards i Nike ponovno su udružili snage kako bi za englesku reprezentaciju kreirali posebnu kolekciju povodom Svjetskog prvenstva. Inspiracija nije došla iz svlačionica ni VIP loža, nego iz pubova, kvartovskih igrališta i tipične britanske nogometne svakodnevice. Kampanju predvode legende poput Waynea Rooneyja i Jill Scott, a cijela kolekcija djeluje kao ljubavno pismo nogometu i zajedništvu koje on stvara.

Nogometaši Bjelokosne Obale jakne inspirirane tradicionalnim Dida tekstilom, a njihovi navijači tradicionalno su među atrakcijama Mundijala/Stringer

Među reprezentacijama koje su uspjele spojiti sport, modu i nacionalni identitet posebno se ističe Nigerija. Nike je za Super Eaglese angažirao jednog od najzanimljivijih suvremenih umjetnika, Olaolua Slawna. Ovaj umjetnik rođen u Lagosu poznat je po ekspresivnim grafitima i živopisnim ilustracijama, a za reprezentaciju je osmislio kolekciju inspiriranu krilima orla, simbola nacionalne momčadi. Njegovi ručno crtani motivi pojavljuju se na dresovima, jaknama, trenirkama i tenisicama, stvarajući kolekciju koja izgleda više kao suradnja modne kuće i galerije suvremene umjetnosti nego kao klasična sportska oprema. U zemlji koja posljednjih godina sve snažnije utječe na globalnu glazbenu, modnu i kulturnu scenu, takav potez djeluje potpuno prirodno.

Sjedinjene Američke Države odlučile su igrati na kartu nostalgije. U suradnji Nikea i Virgil Abloh Archivea predstavljena je kolekcija koja reinterpretira klasičnu američku estetiku kroz prepoznatljiv dizajnerski jezik pokojnog Virgila Abloha. Crveno-plava i bijela paleta, polo majice, lagane jakne i preppy detalji podsjećaju na američke sveučilišne kampuse, dok tipografija, navodnici i minimalistički detalji jasno nose Ablohov potpis. Posebno su zanimljive kopačke Zoom M9, koje odaju počast legendarnoj nogometašici Miji Hamm i njezinim nastupima na svjetskim prvenstvima devedesetih godina. Senegal je stigao u kreacijama dakarskog brenda Xakeb, dok je Bjelokosna Obala nosila jakne inspirirane tradicionalnim Dida tekstilom.

Hrvatski nogometni savez za partnera je odabrao Mackage, kanadski luksuzni brend poznat po spoju vrhunske funkcionalnosti i suvremenog dizajna. Umjesto klasičnih reprezentativnih odijela, hrvatski reprezentativci za Svjetsko prvenstvo nose kolekciju koja uključuje premium jakne, pletivo, polo majice, hlače i tenisice, osmišljene tako da izgledaju jednako dobro na aerodromu, u hotelu ili na službenom fotografiranju. To je suvremeni luksuz kakav današnji sport traži – manje formalnosti, više identiteta. Sve to pokazuje koliko se promijenio način na koji danas gledamo nogomet. Nekada su reprezentacije bile prije svega sportske institucije. Danas su istovremeno i kulturni ambasadori, modne kampanje i marketinške platforme.

Svjetsko prvenstvo više nije samo natjecanje za najvažniji trofej u nogometu. Ono je postalo najveća svjetska pozornica na kojoj se susreću sport, moda, luksuz i pop kultura. Opis nogometa 2026. godine mogao bi stoga glasiti – utakmica se i dalje odlučuje na travnjaku, ali dio spektakla odvija se i mnogo prije prvog sučevog zvižduka. U isto vrijeme Adidas, Nike i Puma vode možda najveći marketinški rat u povijesti nogometa. Adidas okuplja Messija, Beckhama, Zidanea, Laminea Yamala i Bad Bunnyja zajedno sa Timotheejem Chalametom. Nike odgovara kampanjama u kojima se pojavljuju Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian, Travis Scott i Lisa iz Blackpinka. Nogometne reprezentacije postale su platforma na kojoj se sudaraju sport, moda, glazba i internet kultura.

I zato je možda najveći paradoks ovog prvenstva činjenica da su dresovi postali tek dio priče. Pravi statusni simbol više nije samo ono što igrači nose na terenu, nego ono u čemu izlaze – iz aviona.

Hrvatski dres na meti kritika

Ako postoji natjecanje koje nogometne reprezentacije nikako ne žele osvojiti, onda je to ono za najružniji dres Svjetskog prvenstva. Nažalost po hrvatske navijače, upravo se Hrvatska našla na samom dnu jedne od prvih velikih ljestvica dresova Mundijala 2026. godine. Dok su modni kritičari i ljubitelji nogometne estetike oduševljeno komentirali šarenu Ganu, nostalgični Brazil i elegantnu Englesku, hrvatski dres završio je na posljednjem, 48. mjestu.

Dresovi više nisu samo sportska oprema nego emocionalni proizvodi koji navijačima prodaju uspomene, identitet i osjećaj pripadnosti/Pamela Smith

I kritike nisu bile nimalo nježne.

“Može se razumjeti iskušenje da se poigrate s već dobro poznatim dizajnom, ali dirati kultne hrvatske kockice uvijek je hod po žici. Nažalost, Nike je ovaj put izgubio ravnotežu”, navodi se. Kritičarima su posebno zasmetale manje kockice nego inače, ali i veliki bijeli segment koji prolazi sredinom dresa.

“Izgleda kao da je netko pokušao urediti fotografiju na mobitelu, obojio pola dresa u bijelo i onda usred posla odustao”, stoji u opisu koji je među navijačima izazvao podijeljene reakcije. Je upravo su hrvatske kockice godinama bile primjer kako nacionalni simbol može postati jedan od najprepoznatljivijih sportskih vizuala na svijetu. Bez obzira pratite li nogomet ili ne, teško je zamijeniti hrvatski dres s bilo kojim drugim. Upravo zato svaka promjena izaziva posebno emotivne reakcije. Kada imate dizajn koji je već postao globalni brend, svaka intervencija djeluje gotovo kao zadiranje u svetinju.

U svijetu mode nostalgija je već dugo jedan od najjačih trendova, a čini se da je isti put pronašao i nogomet.

Simpatije za Ganu

Na drugom kraju ljestvice nalazi se reprezentacija Gane, koja je proglašena vlasnikom najljepšeg dresa prvenstva. Puma je ove godine odlučila potpuno odbaciti suzdržanost i kreirati dres koji izgleda kao eksplozija boja i uzoraka. Inspiracija dolazi iz kente tkanine, tradicionalnog ganskog ručno tkanog tekstila, čiji uzorci prema legendi potječu od paukove mreže mitskog lika Anansija iz zapadnoafričkog folklora. Rezultat izgleda kao golema višebojna paukova mreža razvučena preko dresa. Zvuči neobično, ali upravo je ta hrabrost osvojila kritičare. U moru generičkih sportskih dizajna, Gana je ponudila nešto što nitko drugi nema. Čak i oni kojima se dres ne sviđa teško mogu osporiti da ga je nemoguće ne primijetiti.

Odmah iza Gane smjestio se Brazil, reprezentacija koja gotovo nikada ne može pogriješiti kada je riječ o dresovima. Njihova prepoznatljiva kombinacija žute i zelene boje već desetljećima ima gotovo kultni status među nogometnim navijačima. Ovogodišnji model inspiriran je nekim od najuspješnijih brazilskih dizajna iz prošlosti, posebno dresovima s Copa Americe 2004. godine i legendarnim modelom koji je Brazil nosio na Svjetskom prvenstvu 1986.

Modni kritičari ističu kako je riječ o uspješnom spoju nostalgije i suvremenog dizajna. Prije nekoliko godina pojavile su se čak i glasine da bi Brazil mogao napustiti Nike i prijeći Adidasu, no za mnoge navijače to bi bilo gotovo jednako šokantno kao promjena boja na samom dresu. Neke stvari, smatraju, jednostavno se ne diraju.

Treće mjesto pripalo je Engleskoj, reprezentaciji koja je posljednjih godina postala pravi majstor nogometne nostalgije. Novi dres inspiriran je nizom povijesnih modela, od Eura 2000. do Europskog prvenstva 1988. godine. Upravo ta sposobnost da prizove uspomene bez doslovnog kopiranja starih modela donijela mu je brojne pohvale.

Zanimljivo je kako se nogometni dizajn posljednjih godina sve više okreće prošlosti. U svijetu mode nostalgija je već dugo jedan od najjačih trendova, a čini se da je isti put pronašao i nogomet. Dresovi više nisu samo sportska oprema nego emocionalni proizvodi koji navijačima prodaju uspomene, identitet i osjećaj pripadnosti.