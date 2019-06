U 'lošu' banku ide 50 milijardi eura

Foto: DPA/PIXSELL

Deutsche Bank namjerava reorganizirati odjel za trgovanje na financijskim tržištima uspostavom “loše banke” u koju će izdvojiti desetke milijardi eura slabo korištene imovine, izjavio je u ponedjeljak neimenovani upućeni izvor. Njemački će zajmodavac u “lošu” banku izdvojiti odnosno pripremiti za prodaju imovinu ukupne vrijednosti do 50 milijardi eura nakon prilagodbe za rizik. Posrijedi će najvećim dijelom biti financijske izvedenice dulje ročnosti.

Osnivanje “loše” banke sastavni je dio opsežnog restrukturiranja odjela investicijskog bankarstva, glavnog izvora prihoda najveće njemačke banke koji još od financijske krize 2008. godine bilježi slabe poslovne rezultate.

U sklopu restrukturiranja velike probleme Deutsche Banku zadaju i optužbe za pranje novca i loš rezultat na provjeri otpornosti na moguće nepovoljne uvjete poslovanja. Planirane mjere izmjena u strukturi poslovanja, o kojima je prvi izvijestio The Financial Times, obuhvatit će i smanjenje obujma poslovanja ili čak ukidanje odjela za trgovanje dionicama i terminskim kamatnim ugovorima izvan Europe. Reagirajući na izvješće londonskog lista iz njemačke su banke priopćili da rade na “mjerama kojima bi se ubrzala transformacija poslovanja radi poboljšanja održive profitabilnosti. O svemu ćemo izvijestiti sve zainteresirane strane ako i kada to bude potrebno”, poručili su.