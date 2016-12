U dvije godine Fed bi mogao šest puta podići kamatne stope

Predsjednica američke središnje banke Janet Yellen/REUTERS

Financijsko tržište podcjenjuje brzinu daljnjih podizanja kamatnih stopa, ocjenjuje sve veći broj stručnjaka. Financijska tržišta gotovo jednoglasno očekuju da će današnje zasjedanje američke središnje banke (Fed) završiti objavom o podizanju kamatnih stopa sa sadašnjih 0,25 posto na 0,50 posto, prvom nakon točno godinu dana.

Međutim, prema pisanju američkih poslovnih medija, pravo pitanje jest kada će se Fed opet odlučiti za takav potez. Prema podacima Bloomberga, ako u srijedu dođe do podizanja kamatnih stopa, financijaši sljedeće vide tek u svibnju iduće godine. No, to svibanjsko treće poskupljenje novca od financijske krize ima tek 46 posto šansi za ostvarenje. Za dva podizanja kamatnih stopa tijekom 2017. postoji tek 34 posto šansi, prenosi magazin Fortune. Podsjetimo, prema posljednjim projekcijama Feda, do kraja 2017. kamatna stopa treba biti na 1,1 posto što bi značilo da iduće godine treba najmanje dva puta podignuti kamate.

1,1 posto trebala bi, prema procjenama Feda, iznositi kamatna stopa do kraja 2017.

Ta činjenica nagnala je sve veći broj inozemnih ekonomista na razmišljanje kako ne samo financijsko tržište, već i sam Fed podcjenjuje potencijal za podizanje kamatnih stopa u 2017. godini. Andrew Sheets, ekonomist u američkoj banci Morgan Stanley, priznaje kako tržište podcjenjuje dinamiku zaoštravanja monetarne politike. Prema njegovu mišljenju, zbog očekivanja više inflacije, moguća su čak šest podizanja kamatnih stopa do kraja 2018. godine.

Na sličnom tragu razmišlja i Ian Shepherdson, glavni ekonomist u Pantheon Macroeconomicsu. "Zabrinuti smo da će inflacijski pritisci postati ozbiljan problem, prisiljavajući Fed na relativno brzo podizanje kamatnih stopa", kaže Shepherdson za Financial Times. Izgleda da obvezničko tržište razumije tu poruku, pa je prinos na dvogodišnju američku obveznicu dosegao najvišu razinu od 2010. na 1,15 posto. K tome, u ponedjeljak je prinos na 10-godišnju obveznicu dosegao najvišu razinu u dvije godine od 2,5 posto, da bi u utorak blago pala na 2,44 posto. Prinos na 30-godišnju obveznicu spustio se na 3,13 posto nakon što je dan ranije dosegnuo 3,20 posto, najviše u 17 mjeseci.