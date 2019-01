Sigurno utočište u nesigurnim vremenima: Valuta u samo 8 minuta ojačala više od 3,5%

Foto: Getty Images

Početak 2019. godine na Forex tržištu bio je buran. Već prvog radnog dana u novoj godini euro i britanska funta su počeli naglo slabiti u odnosu na američki dolar i pri tome izgubili približno 1% vrijednosti u samo jednom danu. U isto vrijeme, japanski jen je jačao u odnosu na sve ostale najtgovanije valute na svijetu.

Japanski jen jača od sredine prosinca, pri čemu je u tri tjedna dobio na vrijednosti 4%, a onda je u noći sa srijede na četvrtak u samo 8 minuta ojačao dodatnih 3,5% pri čemu je nakratko dosegnuo najjaču razinu u odnosu na dolar u posljednje dvije godine. Nagli pomak na jenu uzrokovao je lančanu rekakciju u kojoj su naglo oslabili australski i novozelandski dolar, dok je cijena zlata porasla.

Po čemu je japanski jen neobična valuta?

Uz švicarski franak, američki dolar i zlato, japanski jen ima status sigurnog utočišta u nesigurnim vremenima. To znači da ova valuta dobiva na vrijednosti kad se pojavljuju loše vijesti o stanju globalnog gospodarstva, a upravo se to događa u posljednje vrijeme. Uz nesigurnost po pitanju Brexita i najavu američke centralne banke da će kamatne stope ove godine vjerojatno rasti sporije nego se do sad smatralo, najvrijednija kompanija na svijetu (Apple) je značajno spustila očekivanja o prihodima po prvi puta nakon 16 godina. To je dovelo do većeg interesa sudionika na Forex valutnom tržištu za valutnim osiguranjem - japanskim jenom.

Drugi razlog su kamatne stope. Naime, japanska centralna banka ih namjerno drži praktički na nuli, stoga se štednja ili ulaganje u državne obveznice ne isplati pa Japanci kapital masovno prebacuju u valute kao što su američki i australski dolar, na koje su kamatne stope više. Do nedavno je američka centralna banka najavljivala još brži rast kamatnih stopa u SAD-u pa se očekivao još veći interes Japanaca za prebacivanjem novca u dolar. To bi naravno dovodilo do daljnjeg jačanja dolara u odnosu na jen, na čemu su špekulanti planirali zaraditi. U zadnjem izvješću s američkog tržišta futuresa i opcija se vidi da ih je u tom trenutku čak 83% imalo prodajne pozicije na jenu. No špekulanti u pravilu razmišljaju kratkoročno, stoga je bilo za očekivati da će prije ili kasnije odlučiti kapitalizirati profit, pri čemu će kupovati jen i jačati ga. Samo je trebao događaj koji će potaknuti taj proces.

Što je dovelo do nagle promjene tečaja jena?

Likvidnost na Forex tržištu u trenutku ovog događaja je bila neuobičajeno niska. Radilo se o prvom radnom danu nakon Nove godine, a mnogi bankari i fond menadžeri se još uvijek nisu vratili na posao. Osim toga, pomak se dogodio oko ponoći po našem vremenu, dakle nakon zatvaranja američkih financijskih tržišta, a prije otvaranja onih u Aziji. To je tradicionalno period s najmanjim prometom i pomacima na tržištu valuta. Ovog puta je spletom okolnosti taj dan bio nacionalni praznik u Japanu pa je tradcionalnih kupaca i prodavača japanskog jena bilo još manje nego inače.

Nakon što je Appleova obavijest dovela do blagog jačanja jena, tečaj ove valute je očito došao do razine na kojoj se nalazilo dosta “ stop loss ” naloga špekulanata koji su očekivali daljnje slabljenje jena. Svrha tih naloga je ponovno kupiti jen u slučaju početka jačanja te valute kako bi se spriječio prevelik gubitak pri trgovanju. Izvršavanjem prvog vala stop loss naloga su kupljene velike količine jena, što je dovelo do dodatnog jačanja te valute, a to je pak dovelo do izvršavanja novih stop loss naloga koji su se nalazili na nešto jačoj razini jena. Dakle, nastao je začarani krug - što je više jen jačao, više jena je trebalo kupiti kako bi se izvšili novi stop lossovi, a veća kupnja jena dovodi do daljenjeg jačanja i ponavljanja opisanog ciklusa. Nakon nekoliko minuta kaosa, malobrojni sudionici na tržištu su primjetili da je jen postao precijenjen pa su vidjeli dobru priliku za zaradu na prodaji ove valute, što je stabiliziralo tečaj.

Koliko često se događa takva situacija?