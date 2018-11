Napokon počinje period jačanja britanske funte?

Foto: Hrvoje Jelavić / Pixsell

U četvrtak je došlo do naglog jačanja britanske funte koja je u odnosu na euro ojačala više od 1%, a u odnosu na američki dolar čak 2% u samo jednom danu. U trenutku pisanja teksta tečaj EUR/GBP na platformama Admiral Marketsa iznosi 0.8778, što znači da je funta trenutno 2,5% jača nego prije tri mjeseca, ali i dalje 20% slabija nego 2015. godine - prije odluke o napuštanju EU.

Razlog naglog interesa za posjedovanje funte je napredak u pregovorima o Brexitu. U srijedu kasno navečer je Dominic Raab, britanski ministar za Brexit, izjavio da se dogovor može očekivati do 21. studenog. Nekoliko sati nakon toga je premijerka May napokon dogovorila financijsku suradnju s EU nakon napuštanja Unije. Britanske financijske firme će moći normalno nastaviti poslovati na europskom tržištu, što znači da će šok za britansku financijsku industriju biti minimalan. Pregovarači iz EU tabora su također potvrdili da je napokon postignut napredak u pregovorima, što su sudionici na Forex i ostalim financijskim tržištima dočekali s olakšanjem.

Zašto je funta bila slaba?

Glavni razlog slabosti funte je odluka o napuštanju Unije. Investitori i špekulanti na financijskim tržištima su odmah nakon referenduma počeli masovno prodavati GBP zbog straha da će to uzrokovati novu recesiju u britanskom gospodarstvu. Strah je djelomično razumljiv, jer ostale zemlje EU su daleko najvažniji trgovinski partneri Ujedinjenom Kraljevstvu, a bez povlaštenog pristupa tim tržištima koje su britanske firme imale do sad, mnoge bi bile suočene s velikim problemima u poslovanju. Britanska centralna banka je dodatno srušila kamatne stope kako bi olakšala zaduživanje i potaknula gospodarski rast, no to je dovelo do daljnje rasprodaje funte. Naime, posjedovanje britanskih državnih obveznica više nije bilo osjetno isplativije od posjedovanja njemačkih, a pogotovo američkih obveznica, stoga se kapital iz UK počeo seliti u druge zemlje.

Pregovori o Brexitu su bili iznimno spori i mukotrpni, a prije nekoliko mjeseci se činilo da do dogovora neće ni doći, nego će Britanija i EU gospodarski surađivati po pravilima Svjetske trgovinske organizacije, slično kao što europske države surađuju s južnoameričkim ili afričkim zemljama. Čak 70% špekulanta na američkom tržištu budućnosnica i opcija je prošlog tjedna držalo prodajne pozicije, a ukupno su uložili 4 milijardi dolara u očekivanju daljnjeg slabljenja funte. Ako bi se događaji nastavili razvijati u željenom smjeru i kakav takav dogovor bude postignut do spomenutog 21. studenog, tečaj funte mogao bi nastaviti rasti.

Koliko funta može ojačati?

Ako uskoro dođe do dovršetka pregovora EU i Ujedinjenog Kraljevstva o Brexitu, investitori i špekulanti će se fokusirati na gospodarsku situaciju i politike dvije centralne banke. Kada je u pitanju gospodarstvo, stopa nezaposlenosti u Britaniji je mnogo niža nego u ostatku Europe, gospodarski rast je podjednak, a stopa inflacije je u Britaniji viša. To znači da bi britanska centralna banka mogla kamatne stope dizati bržim tempom nego Europska centralna banka. To je i potvrđeno u službenim obraćanjima javnosti guvernera dvije banke. Mark Carney, glavni britanski centralni bankar već je dva puta podigao referentne kamatne stope u posljednjih godinu dana te smatra da bi bilo prikladno kamatne stope nastaviti dizati jednom godišnje, dok ECB za sada niti ne pomišlja na dizanje kamatnih stopa. To znači da je posjedovanje britanskih državnih obveznica i štednje u toj zemlji trenutno nešto isplativije nego u ostatku Europe. Ta bi se razlika u idućim godinama mogla povećavati u korist Britanije, a to će uzrokovati prelijevanje kapitala u funtu.

Špekulanti će prvo morati nekoliko milijardi dolara i eura prebaciti u funtu kako bi situaciju na tržištu financijskih izvedenica vratili u neutralnu poziciju, a nakon toga će vjerojatno u funtu prebaciti još nekoliko milijardi kako bi profitirali na očekivanom daljnjem jačanju te valute. Te aktivnosti će također doprinijeti jačanju funte. Dakle, ako se političari napokon dogovore o Brexitu, realno je očekivati jačanje funte u odnosu na euro od 5-10% u idućih godinu do dvije.