'Jeftinije auto police tope premiju i još ugrožavaju cijelu branšu'

Foto: Robert Anić / Pixsell

Ukupna premija industrije osiguranja u Hrvatskoj lani je iznosila 8,7 milijardi kuna, na neživotna osiguranja odnosilo se 5,7 milijardi dok je na životnima premija iznosila 2,9 milijardi. Od 2009. do 2014. tržište je zbog financijske i gospodarske krize te liberalizacije tržišta obveznih osiguranja od automobilske odgovornosti, uvedene krajem 2013., ostvarivalo negativne stope rasta. Povijesno rekordna premija vezana je uz 2008. kada je ugovoreno 9,68 milijardi kuna. Već sljedeće godine pala je na 9,41 milijardu i tek je u 2015. naspram 2014. zabilježila rast od 1,9 posto, premija je uvećana za 164 milijuna kuna.

Na razini grupacije koja broji 24 društva u 2015., prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskog tržišta, ostvareno je 647 milijuna kuna neto dobiti. Listu pet društava s najvećom dobiti vodi Euroherc sa 109 milijuna, slijedi Allianz sa 103 te Uniqa sa 55, Jadransko sa 52 i Croatia osiguranje sa 47 milijuna kuna. Među top 10 društava lani je gubitak iskazao samo Triglav, iznosio je 34 milijuna kuna.

Croatia Osiguranje

Sredinom 2015., godinu dana nakon ulaska u portfelj Adrisa, Croatia osiguranje (CO) uspješno je završilo prvi dio restrukturiranja usmjerivši jači fokus na klijente te snažniju prisutnost u kanalima i tržišnim segmentima. Upravo to je, ističu na toj adresi, važan iskorak prema održivom i profitabilnom poslovanju. Sa sestrinskom tvrtkom, Croatia zdravstvenim osiguranjem, ostvaren je rast premije od 3,3 posto dok je zajedničkim snagama tržišni udio stabiliziran na 29 posto. Po ukupnoj premiji kao i u segmentu neživotnih osiguranja CO je i u prošloj godini zadržao lidersku poziciju dok je u životnim osiguranjima s udjelom 17,5 posto, hvale se, ostvaren gotovo četiri puta veći rast premije od rasta ovog tržišnog segmenta. Takav učinak, ističu u CO, rezultat je znatno veće orijentacije kompanije upravo na taj proizvod. Od 2016. u CO očekuju nastavak vlastitih pozitivnih trendova, a na razini tržišta nastavak konsolidacije unutar sektora.

Liberalizacija obveznih auto osiguranja (AO), upozoravaju, zbog rušenja cijena ugrožava stabilnost industrije. Odgovor CO na ovaj izazov je, kažu, jači fokus na klijente.

Allianz Zagreb

Allianz je i u 2015., jednoj od najizazovnijih godina za osiguravatelje na hrvatskom tržištu, hvale se u tom društvu, nastavio uspješno poslovanje završivši godinu kao vodeći u segmentu životnih osiguranja, s 18,3% udjela i gotovo 534 milijuna kuna premije. U novim uvjetima koje diktiraju izrazito niske kamatne stope procijenili su da su “garancijski” proizvodi previše rizični, te su fokus s klasičnih životnih osiguranja preusmjerili na osiguranja s investicijskom komponentom - Unit Linked proizvode. Već je, kažu, vidljivo da se i ostatak tržišta sve više okreće UL policama stoga očekuju njihov dugoročniji rast uz povećanje udjela.

Što se tiče tržišta neživotnih osiguranja i u Allianzu problem za cjelovito tržište vide u padu AO premije na razine koje graniče s profitabilnošću što je, među ostalim, u 2016. potaknulo sva društva na traženje prostora za smanjivanje troškova kako bi se sačuvala tržišna konkurentnost.

Na sektor osiguranja, podsjećaju, utječu i nepovoljna socio-demografska kretanja, visoka rizičnosti državnih obveznica koje dominiraju investicijskim portfeljima, manjak investicija i općenito niske stope rasta kao i intenzivna konkurentska utakmica.

Grawe Hrvatska

Velik razlog za zadovoljstvo u ovom društvu nalaze u činjenici da u i za 2015., kao i za sve prethodne godine odkako posluju na hrvatskom tržištu, ostvarili i pripisali dobit svojim klijentima koji su ugovorili policu životnog osiguranja. Osim toga, ističu, imaju dvostruko veću razinu solventnosti društva od zakonom propisane: 233 % životno osiguranje, za neživotno 459%, odnosno ukupno 276%. Dobit poslije oporezivanja iznosila je 44,3 milijuna kuna, što je 4,85 posto više naspram 2014. Zadovoljni su i rezultatima u životnom osiguranju, premija je rasla 3,44 posto na 255 milijuna kuna, a posebno ih, kažu, raduje 16 posto manje otkupljenih polica.

I u 2016. očekuju rast prodaje životnih osiguranja, značajno višu razinu solventnosti od zakonom propisane te da će opet korisnicima životnih osiguranja pripisati dobit te veći interes za proizvodima iz skupine osiguranja imovine i osiguranja od nezgode kao putnog osiguranja za koje su lani uveli mogućnost online prodaje dok na automobilskim i zdravstvenim osiguranjima ne očekuju značajnije pomake. Gospodarsko okruženje i dalje je zahtjevno za poslovanje financijskih institucija pa te negativne trendove u Grawe osiguranju nastoje preokrenuti u vlastitu korist razvojem novih proizvoda i interaktivnim pristupom tržištu.

Wiener Vig

Kako hrvatsko gospodarstvo već niz godina ne pokazuje znakove osjetnijeg gospodarskog napretka posljedica je stagnacija i tržišta osiguranja. Usto, veliki utjecaj na tržište osiguranja i lani je imala liberalizacija tržišta obveznih osiguranja od autoodgovornosti uzrokujući daljnji pad premije cijelog tržišta. Iako je zaračunata bruto premija od 546,2 milijuna kuna u blagom padu u odnosu na prethodnu godinu, pozicionirali su se među prvih pet osiguratelja u RH po volumenu premije s ukupnim tržišnim udjelom od 6,3 posto, zadovoljni su u tom društvu lanjskim učinkom. Neto dobit je iznosila 25,6 milijuna kuna i odraz je, ističu, stabilnosti poslovanja, strogog upravljanja troškovima i konzervativne politike ulaganja.

U prvom polugodištu 2016. realizirali su planirane premijske ciljeve i zadržali financijsku stabilnost i sigurnost što je opet razlog za zadovoljstvo, tim više što su povećali udio na tržištu za 0,3 posto te dodatno učvrstili poziciju u top pet društava. Usto, ističu, mogu se pohvaliti i velikim rastom u neživotnim osiguranjima od 11,5% u odnosu na isti period prošle godine, dok kod životnih osiguranja imaju bolje rezultate od tržišta, manji pad od ukupnog tržišta.

Budući da su Vienna Insurance Group (VIG), vodeće osigurateljne grupacije u Austriji te Središnjoj i Istočnoj Europi njihovi ciljevi na hrvatskom tržištu su ambiciozni i uključuju rast veći od tržišta. VIG društva u Hrvatskoj (Wiener osiguranje i Erste osiguranje) imaju ukupni tržišni udio od 8,6 posto, no srednjoročni cilj je povećati ga na 10 posto.l