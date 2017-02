Financijski analitičar otkrio skrivene zamke koje nas čekaju ukidanjem naknade za roaming u članicama EU

Foto: Shutterstock

Financijski analitičar HRT-a Željko Kardum u Studiju 4 zapitao se zašto su najave o ukidanju roaminga u EU-u od 15. lipnja praćene sitno napisanim slovima kako je 'otklonjena i posljednja zapreka potpunom ukidanju roaminga za građane Unije'.



Naime, predstavnici Europskog parlamenta, Vijeća EU-a i Europske komisije, nakon dugotrajnih pregovora, uspjeli su dogovoriti maksimalne veleprodajne cijene među operaterima, čime je i formalno otvoren put potpunom ukidanju roaminga za građane unutar Unije. Tako je dogovoreno da će do 30. lipnja 2022. veleprodajna cijena poziva u roamingu iznositi 0,032 eura po minuti, a SMS poruke 0,01 euro. Kada je u pitanju podatkovni promet, njegova će veleprodajna cijena tijekom godina postupno padati od ugovorenih 7,7 eura za gigabajt, koliko će iznositi od lipnja 2017., kako bi se do 2022. dostigao iznos od 2,5 eura po gigabajtu.



Europska komisija objavila je kako će se veleprodajne cijene razmatrati svake dvije godine te će, bude li potrebe, biti predložene nove. Iako je sve dogovoreno, proces još nije gotov. Znači li to da još nije sigurno da posebne cijene roaminga neće biti ukinute do ljeta (odnosno 15. lipnja)? Točno. Naime, kompromisnu odluku sada trebaju potvrditi i odobriti Europski parlament te zemlje članice Unije kako bi on mogao formalno stupiti na snagu u planiranom roku. Tek nakon potvrde u Europskom parlamentu i Europskom vijeću građani više neće imati troškova pri posjetu drugim zemljama EU-a.



Oni bi se od polovine godine trebali koristiti svojim mobitelima po cijeni standardnih naknada koje sada plaćaju svojim operaterima bez naplate roaming usluga. Čak i uza sve ove uvjete... djeluje previše dobro da bi bilo stvarno? Ima li kakvih skrivenih zamki u ovom dogovoru? I nakon tog 15. lipnja treba biti oprezan s uporabom mobitela u zemljama EU-a jer će neke "rupe" kroz koje će nas vrebati neočekivani troškovi i dalje postojati...