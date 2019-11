Embargo na ovrhu zbog švicarca: 'Spas za sve dužnike kojima prijeti ovrha nekretnine'

Foto: DPA/PIXSELL

Sud je prvi put naložio da se s ovrhom pričeka do konačne odluke o ništetnosti kredita u švicarskim francima, piše u subotu Jutarnji list.

Sutkinja Općinskog suda u Sesvetama Mira Kušić 25. listopada donijela je zasad nepravomoćno rješenje o odgodi ovrhe na nekretnini koja je poslužila kao zalog stambenog kredita jednoj zagrebačkoj obitelji koja je upala u dužničko ropstvo. Ovrha se odgađa, stoji u rješenju, sve do pravomoćnog okončanja postupka o ništetnosti ugovora za stambeni kredit u švicarskim francima, navodi dnevnik.

To je prvi takav poznati slučaj u Hrvatskoj da je sud stavio embargo na ovrhu nekretnine utemeljen na presudi Suda Europske unije C-407/18 kojom je u slovenskom slučaju duga Addiko banci obitelji Kuhar zbog švicarca odlučeno da nacionalni sud mora obavezno prihvatiti zahtjev za privremenu mjeru za odgodu ovrhe nekretnine ili to mora učiniti po službenoj dužnosti sve do sudskog okončanja postupka.

To znači, tumači Denis Smajo, aktivist i suradnik udruge Potrošač, da se "svi ovršni postupci u Hrvatskoj moraju staviti u stanje mirovanja sve dok ne završi sudski postupak za ništetnost odredbi ili cijelog ugovora u Švicarcima. I, praktički, spas za sve dužnike kojima prijeti ovrha nekretnine, pogotovo onima kojima je to jedini dom".

Rješenje sesvetskog Općinskog suda poslužit će kao ogledni primjer za sve one kojima prijeti opasnost deložacije. Procjenjuje se da je od oko 70.000 stambenih kredita u švicarcima 18 posto njih ušlo u kategoriju loših, odnosno nenaplativih, donosi Jutarnji list.