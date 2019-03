Dobre vijesti za dužnike: Evo do kada bi trebali potrajati jeftini krediti za hrvatske građane

Foto: Getty Images

Dužnici nemaju razloga za strahovanje, a štediše za radovanje: kamate ne bi trebale skakati i još dvije godine koliko bi moglo potrajati vrijeme jeftinog novca.

Europska središnja banka odlučila je prikočiti s najavljenim podizanjem referentnih kamatnih stopa, pa će ih, umjesto ovog ljeta, vjerojatno postupno početi podizati dogodine, piše Slobodna Dalmacija.

Ne promijeni li se nešto u međuvremenu, tek negdje 2021. godine mogli bismo doživjeti podizanje kamata jer kod nas uvijek vrijedi pravilo da svjetske i europske trendove hvatamo sa zakašnjenjima.

U prijevodu, teško ćete iduće dvije godine dobiti više od 0,52 posto prosječne kamatne stope na kunsku štednju u bankama, koliko su, prema podacima, one plaćale novu štednju oročenu na rok od jedne do dvije godine u siječnju, dok za isto takvo oročenje u eurima plaćaju prosječnih 0,65 posto kamatne stope.

Nekad bilo, danas se spominjalo da se za takvo kunsko oročenje prije sedam godina prosječno plaćalo po 4,14 posto kamate, a za eursko 3,2 posto.

Dobra je to vijest za sve dužnike i one koji to tek misle postati bez obzira radilo se o građanima, poduzetnicima i državi; u siječnju su potrošački kunski krediti koštali 5,92 posto prosječne kamate, a stambeni 3,80 posto, dok su prije sedam godina koštali 8,88 posto i 5,49 posto, prema podacima Hrvatske narodne banke.