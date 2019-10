Otkriveno hoće li se cijena električne energije rasti tijekom zimskih mjeseci

Foto: Getty Images

Ususret zimskim danima svakako nas muči cijena električne energije ali i drugih energenata. Naime, cijene električne energije utječu na budžet hrvatskih kućanstava. Na konačnu cijenu utječe i PDV kojeg kupci plaćaju u sklopu konačne cijene struje. O kretanju cijena električne energije u studiju HRT-a govorio je član Uprave CROPEX-a Ivica Toljan.

U uvodnom dijelu je pojasnio da je CROPEX - hrvatska burza električne energije, osnovan prije 5 godina sa zadatkom da organizira trgovanje električnom energijom na veliko.

Na pitanje što utječe na cijenu električne energije u Hrvatskoj, rekao je da na to utječu kretanje cijene plina na tržištu i temperatura. Smatra da cijena je koju sada plaćamo tržišna cijena, po njemu je prihvatljiva, obzirom na druge troškove.

Pojasnio je što sve utječe na konačnu cijenu električne energije - ona se sastoji od cijene energije i cijene mrežarine, plus nameti i porezi. Smatra da se o nametima može diskutirati. Dodao je da tijekom zime neće rasti cijena električne energije - ona je konstanta na koju ne utječu promjene na burzi.

Govoreći o tome gdje se može uštedjeti, smatra da opskrbljivači mogu sniziti svoju cijenu energije.

Toljan kaže da je hrvatski elektroenergetski sustav građen na tradiciji Francuske i Njemačke.

Pojasnio je pojam naknade za snošenje naslijeđenih troškova - do toga je došlo do zbog promjena uvjeta na tržištu. Naglasio je da ove zime, jedino ako bude velikih temperaturnih poremećaja, što utječe i na vjetroelektrane i na obnovljive izvore energije, to može malo definirati lošije poslovanje opskrbljivača, među kojima je i HEP Opskrba.

Na pitanje hoćemo li uvoziti električnu energiju, kaže da Hrvatska uvozi po tržišnim cijenama, mi nismo o nikome ovisni, a ako dođe do problema, može se pokriti sa svojom proizvodnjom koja će biti puno skuplja, što je normalan proces.

"Što se tiče same dostatnosti, proizvodni kapaciteti u Hrvatskoj su dostatni da Hrvatska može preživjeti, no to bi jako puno koštalo," kazao je.

Kazao je da je BiH jedina zemlja u Europi koja nema osnovanu burzu, zbog toga jako žali, pokušali su im pomoći da osnuju burzu, ali tamo se ne mogu dogovoriti.

Govorio je i o važnosti ulaganjima u infrastrukturu, kaže da je naša mreža naslijeđena, jako je kvalitetna, kao i u većini Europe. Dodaje da je naša oprema na vrlo visokoj razini, a planira se i restrukturiranje, revizija i obnova aparata, piše HRT.hr.