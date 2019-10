Cijena plina bi uskoro mogla početi značajnije padati, navedeno i zašto

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Predsjednik HSUP-a Dalibor Pudić kazao je tijekom 17. Dana plina, ujedno i svečane i radne sjednice Skupštine HSUP-a, kako će ove zime biti dovoljno plina te da krajnji kupci mogu očekivati sigurnu opskrbu.

"Nikada se do sada nije dogodila nestašica plina, a tako će biti i ove sezone. Spremnici opskrbljivača su puni. Sada je toplo, no nitko ne zna kakvo će vrijeme biti za mjesec ili dva, iako je to opskrbljivačima važno da bi znali kolike količine trebaju naručiti", rekao je Pudić, dodavši da ne očekuje promjenu cijene plina za ovu sezonu.

Istaknuo je, međutim, da bi se cijene plina u budućnosti mogle mijenjati - i to naniže.

"Očekujem da će se cijene plina u budućnosti mijenjati i to naniže s obzirom na jak intenzitet proizvodnje plina iz LNG-a, a i proizvodnja plina iz škriljevca snizila je njegovu cijenu u prethodnom razdoblju za 55 posto, tako da očekujem da bi i ekspanzija razvoja LNG-a mogla značajno spustiti cijenu", rekao je Pudić.

Tvrdi, naime, da je zadnjih godinu dana na europskom tržištu prodaja LNG-a povećana za 100 posto.

Pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Domagoj Validžić u tom je kontekstu kazao da bi LNG terminal koji se gradi na Krku trebao postati operabilan do kraja iduće godine i to zajedno sa plinovodom.

"Plin će imati važnu ulogu kao tranzicijski energent ka potpuno čistoj energetici", rekao je Validžić.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) Tomislav Jureković smatra da je na razini EU neizvjesna buduća pozicija prirodnog plina i da je po tome taj energent nepotrebno zapostavljen.

Istaknuo je da u Europi, za razliku od dobrog dijela svijeta, prirodni plin više ne prolazi kroz svoje zlatno razdoblje te da je u Europi samo tranzicijski energent.

Jureković zato misli da bi plin trebalo dodatno afirmirati, posebno tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, dakle u prvom polugodištu iduće godine.

Članica Uprave Prvog plinarskog društva Antonija Glavaš govorila je o povijesti određivanja cijena prirodnog plina na hrvatskom tržištu. Istaknula je da su puno toga promijenilo ulaskom Hrvatske u EU, ali i da pri formiranju cijene plina više ne presuđuju nekadašnji parametri – vremenski i tehnički uvjeti, novi dobavni pravci, kretanje cijena ostalih energenata na tržištu.

Dugoročni ugovori, istaknula je, uz ostalo omogućavaju sigurnost opskrbe i neovisnost o velikim razlikama tijekom mijenjanja cijena.

Tijekom Dana plina odnosno svečane sjednice Skupštine HSUP-a dodijeljene su priznanja i nagrade zaslužnim djelatnicima iz područja plinske struke.

Tako je, uz ostale, nagradu za životno djelo za značajne doprinose razvoju plinskog gospodarstva dobio Miljenko Šunić, dok je priznanje za poseban doprinos razvoju plinskog gospodarstva dobio Nikola Vištica iz HERA-e.

Menadžer godine je postao Damir Poćušak (Hep Plin Osijek).