Profesor milijunaš: Savjet da slijedite svoju strast je totalno pogrešan, dvije su tajne presudne za uspjeh

Foto: Getty Images

Prvi njegov savjet je - da je savjet “slijedite svoju strast - totalno sra*e”.

Drugi savjet Gallowaya za uspjeh je “izbor dobrog životnog partnera”, prenio je CNBC.

Strasti vam možda neće donijeti financijski uspjeh

"Povrat ulaganja i seksualna privlačnost su u obrnutoj korelaciji. Što mislimo o tome? Jednostavno rečeno: Nemojte slijediti svoju strast", naveo je Galloway, koji je prodao svoju tvrtku L2, Inc., navodno za više od 130 milijuna dolara.

Umjesto toga, usredotočite se na svoj talent.

"Otkrijte u čemu ste dobri, a zatim u to uložite 10.000 sati - i postanite sjajni u tome", kaže Galloway.

Govoriti ljudima da "slijede svoju strast" je popularan savjet, ali Galloway, koji je također profesor marketinga na Stern School of Business u New Yorku, ne vjeruje u njega.

"Ljudi često dolaze u NYU i kažu: 'Slijedite svoju strast' - što je totalno sra*e-, pogotovo zato što pojedinac koji vam govori da slijedite svoju strast obično postaje veličanstveno bogat od prodaje softvera za zakazivanje zdravstvenih pregleda radnika. I odbijam vjerovati da je to njegova ili njezina strast”, naveo je.

Uspješni ljudi općenito su opčinjeni postizanjem svog uspjeha i mogu pomiješati obilježja bogatstva i moći sa strašću za onim što ih je učinilo uspješnim.

“Oni su bili strastveni oko toga jer su bili dobri u nečemu i potom zbog onog što je uslijedilo zbog toga što su dobri u nečemu. Priznanje od kolega, novac ili status učinit će vas strastvenim u vezi bilo čega", kaže Galloway.

Ljudima je zajedničko da osjećaju strast prema sportu, filmovima ili dobrim restoranima no sve su to stvari koje oduzimaju puno vremna i uglavnom ne vode do financijskog uspjeha.

"Dakle, ako želite ići raditi za Vogue ili želite otvoriti noćne klubove ili želite producirati filmove", morate biti spremni na skromnu isplatu za svoj rad, izjavio je.

Radite ono u čemu ste dobri, strast će doći s uspjehom

Galloway nije jedini uspješan poduzetnik koji upozorava da ne slijedite strast ako želite financijski uspjeh.

Milijarder i tehnološki poduzetnik Mark Cuban, koji prema Forbesu trenutno vrijedi oko 4 milijarde dolara, htio je postati sportska zvijezda, ali je shvatio da nikada neće upasti u prvu ligu.

"Jedna od velikih laži u životu je "slijedi svoje strasti"”, rekao je Cuban u seriji Amazon Insights for Entrepreneurs.

Kao i Galloway, Cuban je također preporučio da radite ono u čemu ste dobri. "Kada pogledate u što ste uložili svoje vrijeme, u čemu se trudite, to su stvari u kojima ste dobri. A ako uložite dovoljno vremena, nastojat ćete biti stvarno dobri u tome", pojasnio je.

Odaberite pravog životnog partnera

Drugi ključni atribut uspjeha, prema Gallowayu, je odabir dobrog životnog partnera.

"Najvažnija odluka koju ćete donijeti za sreću tijekom života je odabir osobe s kojom se odlučite na partnerstvo - ne profesionalno, već osobno”, izjavio je.

I važan kriterij za odabir partnera je pronaći nekoga s kim ste usklađeni oko vrijednosti i velikih životnih pitanja.

"Koja je tvoja uloga u kućanstvu? Gdje želiš živjeti? ... Kakvo je tvoje stajalište o broju djece koju ćeš imati ...? Ovi razgovori su ključni jer mogu biti nevjerojatno problematični ako se ne slažete i niste usklađeni”, pojasnio je.

Također se morate dogovoriti o tome kako zaraditi i potrošiti novac.

"Tko će zaraditi novac? ... Je li oboje? Koliko novca očekujete da ćete zaraditi, a koliko potrošiti? ... Kakav će biti vaš životni stil?", postavio je neka od glavnih pitanja.

Milijarder i ulagačka legenda Warren Buffett također je izjavio da je ključ uspjeha pametna ženidba.

"Najvažnija odluka koju će mnogi od vas donijeti, ne i svi među vama, bit će odabir supružnika. Želite se povezati s ljudima koji su takva osoba kakva i sami želite biti. Kretat ćete se u tom smjeru. A najvažnija osoba u tom pogledu je vaš supružnik. Ne mogu prenaglasiti koliko je to važno", rekao je Buffett na Sveučilištu Columbia 2017. godine.