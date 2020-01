'Probala sam Kakeibo, japansku umjetnost uštede novca - i to je u potpunosti promijenilo način na koji ga trošim'

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Prije toga radila je kao izdavačka savjetnica u Tokiju, gdje se zaljubila u japansku kulturu. Sarah sada živi u Londonu i radi kao književna agentica, a za CNBC Make It je opisala svoje iskustvo s drevnom japanskom tehnikom uštede novca.

‘Godine 2017. odlučila sam napustiti posao radeći za londonskog izdavača i preseliti se u Japan. Uživala sam u svom poslu i imala sam sjajan društveni život, ali žudila sam za nečim novim i drugačijim.

Nakon što sam šest mjeseci živjela u Tokiju, očaralo me kako mali detalji, pažljivost i inkrementalne promjene znače puno u japanskom svakodnevnom životu.

Bilo je to različito od bilo čega što sam ikada iskusila, a to me potaknulo da usporim i učinim neka poboljšanja u načinu života - konkretno, u svojim neozbiljnim i impulsivnim navikama potrošnje. Pa kad sam čula za japansku metodu izrade proračuna koja se zove kakeibo, bila sam zaintrigirana i odlučila sam pokušati.

'Kakeibo': Japanska metoda uštede novca

Kakeibo, izgovarano "kah-keh-boh", prevodi se kao "financijska knjiga domaćinstava". Izmislila ga je 1904. godine žena po imenu Hani Motoko (značajna po tome što je bila prva japanska novinarka u Japanu). Kakeibo je jednostavan, neobičan pristup upravljanju svojim financije.

Neki se ne bore s pretjeranim troškovima i mogu živjeti zadovoljavajući život sa samo osnovnim stvarima. Nikad nisam bila jedna od tih ljudi. Umjesto toga, imala sam naviku kupovati kada sam se osjećala dosadno, stresno ili nesretno zbog nečega. Kupovala sam i kad sam bila u dobrom ili slavljeničkom raspoloženju, s tendencijom da nadilazim svoje mogućnosti.

Mnogi bi se ljudi složili, promjenu loših financijskih navika nije lako učiniti - dijelom i zbog toga što su naše navike potrošnje duboko cementirane u svakodnevici, a čin trošenja uključuje i emocionalni aspekt od kojeg je teško odvojiti se.

Srećom, posljednjih 116 godina kakeibo je bio učinkovit u pomaganju ljudima da donose pametnije financijske odluke.

Nema tehnologije - samo bilježnica i olovka

Kao i svi proračunski sustavi, i ideja kakeibo je tu da vam pomogne shvatiti vaš odnos s novcem tako da vodite knjigu svega što dolazi i odlazi.

Kakeibo, međutim, razlikuje to što on ne uključuje softver za proračun, programe ili Excel listove za proračun. Slično kao i bullet journaling, naglašava važnost fizičkog zapisavanja stvari - kao meditativnog načina obrade i promatranja vaših navika potrošnje.

Istraživanje je iznova i iznova dokazalo brojne prednosti pisanja rukom: može vam pomoći da napravite pozitivne promjene potičući vas da budete prisutniji i svjesniji, istovremeno priznajući uzroke vaših loših navika.

Prema metodi kakeibo, prije kupnje bilo kojih nebitnih predmeta - ili stvari koje kupujete na impuls, morate postaviti sebi sljedeća pitanja:

-Mogu li živjeti bez ovog predmeta?

-Mogu li si to priuštiti na temelju svoje financijske situacije?

-Hoću li ga zapravo koristiti?

-Imam li prostora za to?

-Kako sam na to uopće naišao? (Jesam li to vidio u časopisu? Jesam li na njega naišao nakon što sam iz dosade odlutao u suvenirnicu?)

-Kakvo je danas moje emocionalno stanje? (Smireno? Stresno? Svečano? Osjećam se loše zbog sebe?)

-Kako se osjećam kad ga kupim? (Sretno? Uzbuđeno? Bezbrižno? I koliko će dugo ovaj osjećaj trajati?)

Iako mi je kakeibo bio učinkovit u pomaganju da ostanem na vrhu svojih financija, ono što je doista učinio - a drugi sustavi koje sam pokušala u prošlosti nisu - prisililo me da razmišljam o svojim kupovinama i što me je na njih motiviralo.

Drugim riječima, napokon sam uspjela pobijediti svoj strah da budem potpuno iskrena u vezi sa svojim „potrebama“ i „željama“. Kao rezultat, postalo mi je lakše u donošenju bržih, pametnijih i logičnijih odluka o tome hoću li potrošiti novac na određeni artikal.

Pažljivo trošenje i štednja u velikoj su mjeri povezani, a male promjene koje sam uvela pomoću kakeiba imale su kumulativni učinak na moj bankovni račun.

Važno je napomenuti da kakeibo nije osmišljen kako bi izrezao svu radost iz vašeg života. Ako se osjećate umorno zbog nečega, cvijeće je prilično jeftin način da se razveselite. Umjesto da od vas traži ništa drastično, cilj je mijenjati svoje loše navike svjesnošću i inkrementalnim promjenama.

Kako provesti pametnije odluke

Da biste postigli značajne rezultate u uštedama, važno je ostati posvećen postavljanju pravih pitanja prije nego što obavite nebitne kupnje.

Evo nekoliko jednostavnih strategija koje su temeljene na kakeibo kako biste osigurali više promišljenog trošenja:

-Ostavite predmet 24 sata. Ovo naglašava da li ga zaista želite ili trebate. Ako sljedeći dan još uvijek razmišljate o artiklu i možete si ga priuštiti, izvršite kupnju. Osjećat ćete veći osjećaj zadovoljstva zbog svoje odluke.

-Ne dopustite da vas "rasplamsavanje prodaje" stavi na kušnju. Nekad sam bila ovisna o velikim rasprodajama. Ali to je često značilo trošiti novac na predmete za koje sam znala da ih neću koristiti. Dakle, za svaki predmet koji imate u svojoj košarici tijekom prodaje, zapitajte se da li biste ga kupili po punoj cijeni.

-Redovito provjeravajte stanje računa kod svoje banke. Provjera ravnoteže pomoći će vam da osjetite kontrolu nad svojim financijama jer to dovodi u fokus koliko novca možete potrošiti. Prvo, što radim svako jutro je provjeravanje stanja. U početku je to zastrašujuće pokušati, no čini čuda za nivo brige.

-Potrošite u gotovini. Fizička predaja gotovine, a ne samo nepromišljeno prevlačenje kartice, čini vas svjesnijim što trošite i lakše ćete proračunati. Pokušajte uzeti za tjedan dana gotovinu koju ćete potrošiti i trošiti samo ono što imate.

-Podsjetnike stavite u svoj novčanik. Moja prijateljica je osmislila sjajnu ideju da na njezinu kreditnu karticu pričvrsti naljepnicu na kojoj piše: „Treba li ti stvarno ovo ?!“ Sve što vas potakne da napravite korak unaprijed prije kupnje pomoći će vam da donesete pametnije odluke.

-Promijenite okruženje koje uzrokuje trošenje. Ako primijetite da često trošite novac nakon što kliknete na marketinšku poruku e-pošte ili vidite slike Instagram influensera koji nose određenu marku, na primjer, odjavite pretplatu ili praćenje. Ili, ako kupujete odjeću ili šminku kad imate viška vremena, pokušajte to vrijeme iskoristiti za obavljanje neke druge aktivnosti, poput šetnje parkom.

I dalje se povremeno počastim nebitnim. To je u redu, pa čak i ohrabrujuće! Zapamtite, kakeibo se služi pažnjom kako biste eliminirali kupovinu koja bi vam mogla samo dati privremeni poticaj.

Moja ušteda raste brže nego što sam ikada zamišljala da je to moguće. Još važnije, donosim mudrije odluke o tome kako uložiti taj novac u stvari koje su zaista bitne’, piše za CNBC autorica Sarah Harvey.