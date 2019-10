Planirate kupovinu zimskih guma? U susjednoj zemlji su jeftinije nego kod nas

Foto: Getty Images

Zimska oprema u Hrvatskoj bit će obavezna od 15. studenog do 15. travnja iduće godine. Svima koji se zateknu u zimskim uvjetima bez zimske opreme prijeti novčana kazna u iznosu od 700 kuna.

Promjena guma ipak je važnija zbog sigurnosti nego zbog kazne. Vožnja s ljetnim gumama pri temperaturama ispod ništice i pri brzini od 60 kilometara na sat produžava zaustavni put na 55 metara, a automobil sa zimskim gumama zaustavit će se nakon 44 metra. Iako je cijena važna, pri kupnji novih zimskih guma treba paziti i na njihovu kakvoću, piše 24sata.

Cijene se razlikuju u Hrvatskoj i susjednim državama. Primjerice, kupnja guma u susjednoj Bosni i Hercegovini može se višestruko isplatiti s obzirom na to da se za svu kupnju iznad 100 konvertibilnih maraka dobije povrat PDV-a od 17 posto. No on se dobije ako iznos ne prelazi 300 eura. Dakle, morate potrošiti 380 kuna (100 KM), a ne smijete prijeći 2232 kn (300 €) da biste dobili povrat.

GDJE PO GUME?

MAĐARSKA ’Potegnuti’ u Mađarsku zbog zimskih guma nije najbolja investicija jer su cijene znatno veće od onih u Hrvatskoj.

SLOVENIJA Neke zimske gume jeftinije su, a kupnja takvih isplati se onima koji žive uz granicu. Tako mogu uštedjeti koju kunu.

SRBIJA Zimske gume nisu toliko jeftine koliko se očekivalo. Isto vrijedi kao za Sloveniju. Isplati se onima uz granicu.

BIH Tko može po zimske gume u susjednu zemlju, neka to i učini. Uz povrat tamošnjeg PDV-a od 17 posto defnitivno se isplati.

HRVATSKA Omjer cijena, ponude i kvalitete zimskih guma raznolik je, no uz montažu može biti velik udarac na kućni budžet.