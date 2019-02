Osam grešaka tijekom intervjua za posao zbog kojih šaljete krivu poruku

Getty Images

Gary Burnison, izvršni direktor tvrtke Korn Ferry, globalne konzultantske kuće koja pomaže tvrtkama ostvariti zadanu strategiju te izvući maksimum iz zaposlenika, za CNBC je opisao glavne greške na razgovoru za posao.

Burnison je i pisac bestselera New York Timesa “Odbacite životopis, dobijte posao”. Kada je riječ o intervjuima za posao Burnison je ustvrdio da nije toliko bitno to što kažete, kao da je riječ o nekom testu inteligencije, već je najbitnije kako to kažete.

Previše ljudi pravi greške koje ih izbacuju iz kandidature za poslove koje doista žele. Najbolji način da izrazite strast i entuzijazam pri razgovoru za posao je kroz postupke i ponašanje.

Pri tom izbjegavajte ovih osam pogrešaka u intervjuu:

1. Ne znate što tvrtka radi

Ovo nije neka mudrost, ali bi vas iznenadilo koliko ljudi, čak i starijih s iskustvom, ne dolaze spremni odgovoriti na pitanje: "Što znate o našoj tvrtki?". Bez obzira na to koliko puta kažete ispitivaču da vas zanima posao na koji se javljate, vaš nedostatak informacija o tvrtki govori odmah koliko ste marljivi i poručuje da vas nije briga. Zato se pobrinite naučiti osnove, kao što su usluge koje tvrtka nudi, kada je osnovana, tko je osnivač i barem jednu zanimljivu činjenicu o njezinom poslovanju.

2. Kasnite na razgovor

Ako niste stigli na vrijeme, možete smatrati da je igra već završena. Kašnjenje poručuje ispitivaču: "Moje je vrijeme važnije od vašeg posla". Provjerite prethodno stanje u prometu kako ne bi upali u gužvu i na razgovor za posao uvijek stignite ranije. U najmanju ruku, stignite 10 minuta prije zakazanog razgovora. To će vam također dati vremena da se psihički pripremite.

3. Nosite pogrešnu odjeću

Previše uska, prekratka, previše razotkrivajuća - i muškarci i žene čine ovu grešku. Također je važno provjeriti poslovnu kulturu tvrtke prije nego što odaberete odjeću za intervju. Na primjer, nemojte nositi majicu s kapuljačom u investicijskoj banci ili odijelo u IT startupu. Ako se obučete neprikladno, u osnovi poručujete: "Ne uklapam se ovdje!".

4. Besmisleno blebetanje

Pripremite se za intervju uvježbavanjem konciznih, točnih odgovora na uobičajena pitanja: Recite mi nešto o sebi, koja su vaša najveća postignuća, vaše snage i slabosti, i tako dalje. Snimite se kako biste mogli ocijeniti kako odgovarate i po potrebi izvršite prilagodbe. Ako okolišate, ne samo da govorite ispitivaču da se niste pripremili, nego također priznajete: "Nemam pojma kako mogu doprinijeti".

5. Laganje, pretjerivanje, napuhavanje

Ako ste neautentični, sve što kažete o sebi - vašem iskustvu, postignućima, ciljevima - postaje sumnjivo. Često će ispitivači tražiti od kandidata da opiše svoj trenutni projekt. Ako postoji očigledna neusklađenost između onoga na čemu radite i onoga što tvrdite da je opseg i razina vašeg trenutnog posla, vi poručujete: "Ne možete vjerovati ničemu što sam rekao".

6. Mijenjanje smjera i tempa

Niste zaduženi za određivanje tempa razgovora, no uvijek se prilagodite situaciji. To je kao vožnja autocestom: ne možete voziti brzinom koju vi želite. Morate prosuditi promet oko sebe. Uskladite tempo svog razgovora s ispitivačevim. Ako previše ubrzate poručujete: "Očajan sam". Ako pak previše usporavate i kočite poručujete: “Nisam dorastao ovom poslu”.

7. Gunđate, žalite se i prigovarate

Konstantno prigovaranje vašem ispitivaču neće poslati poruku da biste bili sjajni za posao. Umjesto toga, to ukazuje na vašu nesigurnost. Također, ako tvrtki šaljete višestruke e-mailove, to šalje krivu poruku. U stilu: "Nisam dobio pet zadnjih radnih mjesta na koje sam se javio, pa vas molim, molim, molim da me zaposlite".

8. Pravite se teško dohvatljivim

Nemojte se suzdržavati od svog entuzijazma. Mnogi ljudi misle da će ih zbog toga poslodavac sam nagovarati da prihvate ponudu. Ako ste istinski zainteresirani, recite to objašnjavajući zašto mislite da biste se dobro uklopili u posao i tvrtku. Ako ne završite intervju snažno, ispitivač će zaključiti: "Ne želite taj posao". I pogodite što? Nećete ga dobiti.