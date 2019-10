Milijarder i legendarni investitor: Ovo su tri tajne za postizanje uspjeha

Foto: Getty Images

Godine 1996. od Mungera je zatraženo da održi predavanje na Pravnom fakultetu Stanford, piše CNBC Make It.

On je odlučio podsjetiti na jedan od svojih dobro poznatih govora koji je prvi put održao dvije godine ranije, na Poslovnoj školi Marshall Sveučilišta u Južnoj Kaliforniji: „Lekcija o osnovnoj svjetskoj mudrosti”.

Munger je tijekom predavanja naglasio tri ključna savjeta:

1. Otkrijte koji su vaši talenti i prednosti

Munger je izrazio važnost shvaćanja i razvijanja pojedinih talenata.

"Svatko od vas će morati shvatiti gdje leže vaš talent. I morat ćete iskoristiti svoje prednosti. Ako pokušate uspjeti u onome u čemu ste najgori, imat ćete vrlo labavu karijeru. Gotovo to mogu garantirati.", poručio je.

I Mungeru je trebalo mnogo godina da napokon nađe karijeru u kojoj će moći iskoristiti sve svoje talente. Prije početka u Berkshire Hathawayu, suosnivač je vlastitog odvjetničkog ureda. No dok je bio tamo, promatrao je svoje klijente kako donose odluke o ulaganju za koje je vjerovao da mogu biti bolje.

Ipak, nije razmišljao napustiti pravo sve dok mu dugogodišnji prijatelj Warren Buffett, izvršni direktor Berkshire Hathawaya, nije savjetovao da to učini. U intervjuu Fortuneu, Buffett kaže da pravo "nije koristilo [Mungerove] prave talente".

Poznavanje vaših talenta i prednosti također pomaže u odabiru pojedinačnih ulaganja, rekao je Munger. Kaže da on i Buffett ulažu samo u tvrtke koje razumiju i imaju im smisla.

Pitao je studente: "Zašto bismo željeli igrati natjecateljsku igru ​​u polju u kojem nemamo prednost - možda i nedostatak - umjesto u polju u kojem imamo jasnu prednost?"

2. Naučite kako se nositi sa svojim pogreškama

Munger se ponosi time što se može nositi sa svojim pogreškama i rekao je da je naučio kako to pustiti i smanjiti svoje gubitke.

"Možete naučiti raditi manje pogrešaka od drugih ljudi i kako brže ispraviti svoje pogreške kada ih učinite", rekao je. "Ali ne postoji način da možete živjeti adekvatnim životom bez [rađenja] mnogih pogrešaka."

Rekao je studentima Pravnog fakulteta Stanford da neovisno o tome koliko uče, greške su neizbježne. Važno je, prema Munger-u, kako reagirate na te pogreške.

Važan dio toga je znati kada napustiti projekt koji ne funkcionira. "Neuspjeh ispravljanja psihološkog negiranja je uobičajen način za ljude da bankrotiraju", rekao je. "Vi ste se jako obvezali na nešto. Uložili ste trud i novac. I što više uložite, to više mislite: "Sada to mora raditi. Ako uložim samo još malo, onda će to uspjeti. Ljudi bankrotiraju na taj način".”

Pred ljeto je za Wall Street Journal rekao: "Dio razloga zbog kojeg sam bio malo uspješniji od većine ljudi je to što sam dobar u uništavanju vlastitih najdražih ideja."

3. Reći "ne znam" savršeno je dobar odgovor

"Nitko ne očekuje da znate sve o svemu", rekao je Munger. "Kad ne znate, a nemate nikakvu posebnu kompetenciju, nemojte se bojati to reći."

Munger kaže da mu je Jack Welch, bivši izvršni direktor General Electric-a, pokazao najbolji način da kaže „ne znam.“ Upitan o odlukama koje donosi Apple, Welch je rekao: „Nemam nikakvu posebnu kompetenciju koja bi mi omogućila da odgovorim na to pitanje. "

Prema Mungerrovom mišljenju, ovaj je odgovor najbolji način reagiranja na nepoznatu temu.

"Nastojim se riješiti ljudi koji uvijek samouvjereno odgovaraju na pitanja o kojima nemaju nikakvo stvarno znanje", rekao je Munger.