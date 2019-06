Evo što učiniti ako ste ‘loši s novcem’

Foto: Getty Images

Zvuči poznato? Možda ste čak i sami govorili ili razmišljali o sličnim stvarima. Ali, ako želite zapravo bolje upravljati svojim financijama, vrijeme je da prestanete govoriti da ste loši s novcem, kaže osobni financijski trener Ramit Sethi za CNBC Make It.

"Želim vas izazvati da prestanete tako govoriti.", kaže Sethi. "Ako sebe opisujete kao osobu koja je ‘loša s novcem’, pogodite što ... vjerojatno ćete biti loši s novcem."

Umjesto toga, Sethi kaže da se usredotočite na ono što možete kontrolirati i osnažiti se da krenete u ofenzivu kada su u pitanju vaše financije. To sada ne znači da morate organizirati svaki aspekt vašeg novca savršeno ili da morate razumjeti složene financijske teorije prvog dana.

To znači odložiti nesigurnosti i krenuti. "Najvažniji čimbenik za obogaćivanje je početi, a ne biti najpametnija osoba u sobi", piše Sethi u ažuriranoj verziji svoje knjige, "I will Teach You to be Rich (Naučit ću vas biti bogat).".

Ovdje su tri jednostavna načina na koje možete postati puno bolji s novcem, počevši od ovog tjedna.

1. Preokrenite skriptu kad opisujete svoje financijske vještine

Prvi korak u preuzimanju kontrole nad svojim financijama je da "promijenite riječi s kojima se opisujete", kaže Sethi.

Umjesto da kažete "loš sam s novcem", trebali biste reći: "Još nisam naučio vještine upravljanja novcem, ali hoću", preporučuje on.

To je moćniji način razmišljanja i razgovora o svom novcu, kaže on.

Za mnoge ljude, postoji i dugotrajno pitanje ispod izjave "loš s novcem": je li prekasno? Je li prekasno da postanem dobar s novcem? Je li prekasno da štedim i investiram?

"Ne, nije prekasno. Da bih bio doista iskren s vama, vjerojatno bi bilo bolje da ste napunili svoju ušteđevinu kada ste imali 22 godine. Ali to je u redu, svi počinjemo u različitim dijelovima života", kaže on.

2. Izradite akcijski plan

Akcijski plan ne mora biti super kompliciran, kaže Sethi.

Prvo, morate shvatiti kamo ide vaš novac. Zapitajte se o posljednjoj plaći koju ste dobili, kako ste je uopće potrošili? Nemojte se kriviti zbog toga kako ste ju potrošili, kaže Sethi, vježba je jednostavno u otkrivanju vaših navika.

Onda se zapitajte: Gdje želim da moj novac ide? Niste sigurni? Sethi preporučuje da svaki mjesec uštedite 10% svog novca i svaki mjesec uložite 10% svog novca. "Ako učinite samo te dvije stvari, ostatak će vjerojatno biti prilično dobar", dodaje.

Ako sada sjedite i mislite da ne postoji način da uštedim 10%, Sethi ima jedan odgovor: Vjerojatno možete. Na primjer, provjerite jeste li iskoristili bilo koju utakmicu 401 (k) koju vaš poslodavac može ponuditi. Ako imate pristup poslodavčevoj utakmici, ne morate sami spremiti svih 10%.

Kada je u pitanju ušteda, Sethi preporučuje automatizaciju procesa. Postavite redovne transfere s tekućeg računa na štedni račun tako da ne morate ni razmišljati o tome i nećete doći u iskušenje da potrošite taj novac.

3. Suočite se s dugom

Za mnoge ljude, kamen spoticanja za dotjerivanje njihovih financija u red je dug. Ali možete ga prevladati, kaže Sethi. Ljudi ne vide šumu od drveća kada kažu: “Stvarno ne bih trebao toliko potrošiti na gablec.”, dodaje.

"Gablec nije problem, prijatelju", kaže Sethi. Umjesto toga, hajde da razgovaramo o dugu za kredit u iznosu od 30.000 dolara, ili o kreditnim karticama. No, mnogi ljudi ne žele se suočiti s tim koliko zapravo duguju u cijelosti.

Izazovite sebe da činite upravo to. "Zapravo točno napišite koliko dugujete", kaže on. "Nemojte se smijati - 90% ljudi koji mi pišu o problemima dugovanja ne znaju koliko duguju.", upozorava.

To je zastrašujuće. No, to je prvi korak prema okončanju dugovanja. "Želim da znate točno koliko dugujete, koliko plaćate svaki mjesec i koji je točno mjesec kada ćete dug otplatiti", kaže Sethi.

Nakon toga izračunajte maksimum novca s kojim možete otplaćivati dug, pogotovo ako se radi o kreditu s visokim kamatnim stopama. Za mnoge ljude koji imaju 20.000 ili 30.000 dolara ili više duga, Sethi kaže da dodavanjem dodatnih 50 dolara mjesečno za otplatu možete smanjiti razdoblje povrata i za više godina.

"Nije prekasno", kaže Sethi. Možete promijeniti način na koji govorite o novcu i načinu na koji razmišljate o novcu. I što je najvažnije, ovaj tjedan možete izraditi akcijski plan kako biste promijenili svoje ponašanje s novcem.

"Preuzmite kontrolu, vi to možete učiniti", ohrabruje Sethi.