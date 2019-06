Buđenje u cik zore neće vas učiniti uspješnijim - ali ovih 5 stvari hoće

Foto: Getty Images

Prema psihologu Joshu Davisu, koji je intervjuiran u članku, taj sat vam omogućuje da izbjegnete ometanja poput e-pošte, tekstualnih obavijesti i telefonskih poziva, za CNBC Make It analizira Gary Burnison, izvršni direktor tvrtke Korn Ferry, globalne konzultantske tvrtke koja pomaže drugima u odabiru i zapošljavanju najboljih talenata.

To ne iznenađuje. Tko bi uopće bio budan u tom opscenom satu da ti smeta? Nekoliko je ljudi bilo dovoljno hrabro da pokušaju, ali rezultati su uglavnom bili negativni.

Bilo je "jadno", napisala je jedna osoba. Druga je rekla da su tog dana "zaspali na stolici". I Ferryjeva omiljena: "Osjećala sam se kao da mi glava ima nesretnu ovcu u sebi."

“Ne hvala. Neću to raditi, pomislio sam.”.

Nemojmo se zavaravati

Brzo naprijed do 2019., a internet još uvijek pokušava uvjeriti da će nas buđenje super rano učiniti produktivnijim i uspješnijim.

U suvremenom svijetu poduzetništva i visokih postignuća, kult ranoranioca samo se povećava. Ellevestova suosnivačica Sallie Krawcheck i bivša CEO Pepsija Indra Nooyi bude se u četiri sata ujutro. CEO Applea Tim Cook ustaje se još malo ranije, oko 3.45.

Iako se smatra da ranoranioci imaju prednost zbog više sati u danu to nije tako. Naime ako se probudite rano poput Cooka to će vas učiniti uspješnijim jednako kao i nošenje crnih dolčevita poput Stevea Jobsa.

Ono što većina ljudi ne shvaća je da buđenje u 4 sata ujutro ako ste po prirodi ranoranioc.

Imajte na umu da se to odnosi samo na vrlo, vrlo malu populaciju i, uglavnom, ovisi o genima.

Ne radi se o tome koliko rano ustajete

Ako vam 4 sata zvuči šokantno rano, pokušaj prilagodbe rasporeda nema smisla jer ćete vjerojatno samo završiti s gubitkom sna i kao rezultat toga biti manje produktivni.

Znanost je jasno pokazala da je nedostatak sna jedan od najvećih ubojica produktivnosti. Nedostatak sna ometa kognitivni učinak, povećava rizik od Alzheimerove bolesti i može čak oduzeti godine života.

Umjesto toga, evo pet načina kako spavanjem do uspjeha:

1. Imajte najmanje osam i pol sati sna

Znanstvenik za spavanje Daniel Gartenberg predlaže osam i pol sati sna kako bi se povećala produktivnost tijekom dana.

Dakle, ako namjeravate postaviti sat za alarm na nekoliko sati ranije, morat ćete brzo u krevet do 19:30 sati. Možda je to moguće za vas, ali je nerealno za bilo kojeg roditelja s poslom od 9 do 17 sati. Čak i ako nemate djecu, možete se oprostiti od svog društvenog života.

Jednostavno rečeno, ako se više usredotočite na dobro odmaranje, probudit ćete se sa čistim mozgom i imati bolju prednost od osobe koja je ostala u uredu do 21 sat, otišla u krevet u 23 sata i probudila se u 4 sata.

2. Slušajte svoje tijelo

Burnison je odrastao u Kansasu gdje ljudi slijede ritmove poljoprivredne ekonomije. Bilo mu je normalno probuditi se sa suncem (obično oko 5:45 sati) i večerati u vrijeme zalaska sunca.

‘Moje vrijeme buđenja se još uvijek nije mnogo promijenilo, a rijetko mi treba budilica. Prva dva sata mojeg jutra provodim čitajući vijesti i razmišljajući o svom danu. To je upravo ono što mi odgovara’.

Autor upozorava da ne postoji recept koji bi se mogao primijeniti na sve. Ako ste prirodno noćna ptica, onda izračunajte i prilagodite raspored spavanja prema tomu.

3. Držite se dosljedno rasporeda

Kada nađete raspored spavanja koji radi za vas, obvežite mu se. (Zbog toga je testiranje cijelog tog buđenja u “4 sata ujutro” nekako smiješno. Ako radi, zašto popravljati?)

Studija Harvarda iz 2017. otkrila je da nije važno hoćete li otići spavati rano i probuditi se rano ili obrnuto. Najvažnije je da ste dosljedni u svom rasporedu.

Istraživači su pratili navike spavanja 61 učenika oko mjesec dana i povezali te navike s njihovim akademskim uspjehom. Učenici koji su imali neredovne sate završili su s lošijim ocjenama u usporedbi s onima koji su išli u krevet i probudili se u isto vrijeme svaki dan.

Ako se raspored spavanja ne podudara s radnim vremenom, razmislite o razgovoru sa šefom jer sve veći broj tvrtki prilagođava radno vrijeme kako bi odgovaralo internim satovima zaposlenika.

4. Nemojte odgađati budilicu

Udarite ju jednom, nadoknađujete izgubljeni san. Udarite je dvaput, ne vodi vas nikamo - i vjerojatno je nagovještaj da imate posao, a ne karijeru. Udarite ju tri puta i igra je gotova: mrzite svoj posao, mrzite svog šefa i vrijeme je da odete odatle. Mogli bi se i vratiti na spavanje!

"Zadrijemavši tih dodatnih minuta, pripremamo naša tijela za još jedan ciklus spavanja, koji se onda brzo prekida - uzrokujući da se osjećamo umornim do kraja dana", rekao je stručnjak za spavanje Neil Robinson u intervjuu za The Independent.

Možete li zamisliti uspješnog izvršnog direktora koji nekoliko puta pritisne gumb za odgodu prije nego što ustane iz kreveta? Svaki uspješan čovjek će vam reći da se tih 10 dodatnih minuta ne isplati.

5. Ako se morate probuditi super rano, pobrinite se da i dalje budete dovoljno naspavani

Kad je Burnison radio u tvrtki za investicijsko bankarstvo, bilo je dana kada je morao biti u uredu do 4:30 ujutro. Ali nikad nije žrtvovao svoj san; ručao bi u 7:30, a kad su mu suradnici večerali, već je duboko spavao.

Ljudi koji rade za globalne tvrtke često rade u čudne sate. Ako je to i vaš slučaj i dalje je važno odrediti za prioritet tih osam i pol sati sna.

Stavite svoje zdravlje na prvo mjesto i uspjeh će doći

Dokazana formula za uspjeh je jednostavna: prvo se pobrinite za svoje zdravlje. A ako vam je potreban primjer uspješnog milijardera samo zapamtite da Warren Buffett, čovjek vrijedan 82 milijarde dolara, favorizira dobro spavanje i san.

"Obično ću spavati osam sati noću. Nemam želju za radom u četiri ujutro.", rekao je Buffet PBS-u, podsjeća na kraju Burnison, autor best-sellera “Lose the Resume, Land the Job”.