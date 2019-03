Ako ne radite ovih 6 malih stvari, nikad nećete biti uspješni

Foto: Getty Images

Najlegendarniji svjetski lideri, od Elona Muska i Oprah Winfrey do CEO-a Googlea i Facebooka, svi vide uspjeh kao proces na kojem se stalno radi.

Ključno je ostati strpljiv i predan. Dustin McKissen osnivač marketinške i komunikacijske tvrtke McKissen + te jedan od LinkedInovih "Top Voices u upravljanju i korporativnoj kulturi" naveo je za CNBC-ov Make It šest stvari koje trebate svakodnevno raditi ako želite biti uspješni u životu:

1. Čitajte knjige koje nisu izravno povezane s vašom karijerom

Čitanje je jedan od najlakših načina da doživite život iz druge perspektive i razvijete empatiju potrebnu za učinkovito vođenje. Ali važno je za proširivanje znanja izvan vaše struke.

Postoji razlog zašto Elon Musk smatra djela znanstvene fantastike i biografije poznatih kao bitnije stvari na njegovom popisu za čitanje. "Odgojile su me knjige. Knjige, a tek onda i moji roditelji", rekao je Musk u intervjuu za Rolling Stone.

2. Oznojite se

Ne, ne govorimo o odlasku u saunu ili vrućoj jogi.

Razvijanje hrabrosti da učinite nešto izvan vaše zone udobnosti je znak da se penjete na novi nivo. Inače, nećete dospjeti daleko u životu. Ako mrzite javni nastup, budite prvi koji će govoriti na sljedećem sastanku tima. Iako ćete možda postati toliko nervozni da ćete završiti s mrljama znoja ispod rukava, ipak to učinite. S vremenom će postati sve lakše.

Mark Zuckerberg proveo je godine učenja mandarinskog kineskog. I pogodite što? On je dobro obavio svoj posao savladavajući ga. Strah i rast ne mogu postojati u istom prostoru. Jedno od toga mora otići kako bi drugo procvjetalo.

3. Vježbajte

U svojoj petogodišnjoj studiji bogatih ljudi, autor Tom Corley otkrio je da je vježbanje svima zajedničko. "Oni koji su stvorili naviku aerobnog vježbanja imaju ogromne konkurentske prednosti u odnosu na one koji to ne rade", napisao je u svom blogu. Te prednosti uključuju veći IQ (kvocijent inteligencije), snagu volje, pouzdanje i do 20 posto više energije.

Brojni milijarderi koji su sami stvorili svoje bogatstvo, uključujući Oprah Winfrey, Sheryl Sanberg i Richarda Bransona, svakodnevno vježbaju. Istraživanje je čak otkrilo da male količine dnevne tjelovježbe mogu značajno pomoći produžiti vaš život.

4. Pomozite drugima

Uspješni ljudi razumiju važnost davanja, posebno onima kojima je potrebna.

Godine 2010. Bill i Melinda Gates i Warren Buffett pokrenuli su The Giving Pledge, obvezu bogatih pojedinaca i obitelji da daju više od polovice svog bogatstva za više društvene ciljeve, poput ublažavanja siromaštva i globalnog zdravlja.

Ali to ne mora biti ogromna količina novca. To može biti jednostavno pružanje pomoći u poslu preopterećenom kolegi ili pomoć starijoj osobi u prenošenju vrećica s namirnicama. Ako ste prezauzeti da pomognete ili vratite uslugu, onda ste previše zauzeti da biste uspjeli.

5. Odvojite trenutak da zapamtite svoje konkurente

Michael Jordan je jednom rekao: "Ja igram kako bih pobijedio, bilo za vrijeme treninga ili u stvarnoj igri. I neću dopustiti da mi išta stane na put i put mojeg natjecateljskog entuzijazma do pobjede". Profesionalni košarkaš napredovao je od izbacivanja iz prve postave svog srednjoškolskog tima pa sve do osvajanja šest prvenstava i stvaranja jednog od najvrednijih sportskih brendova u povijesti.

Neopraštanje i zadržavanje ljutnje mogu vas opteretiti, ali uvažavanje vaše konkurencije i sumnjičavaca (a.k.a. hejtera) može biti snažan oblik motivacije. To vas tjera da učinite sve što je u vašoj moći kako biste uspjeli i dokazali da su u krivu.

6. Izađite van i razmišljajte

Svatko zna da svi trošimo previše vremena na naše mobitele. Ali ono o čemu ne govorimo je ono što mnogi od nas ne uspijevaju: ispustiti uređaje, izaći van, hodati i misliti. Studija Američkog udruženja psihologa otkrila je da šetnje na otvorenom mogu povećati kreativnost i poboljšati vještine rješavanja problema.

Mark Zuckerberg, Richard Branson i izvršni direktori Googlea i LinkedIna također vole održati svoje sastanke šećući jer to pomaže u razmišljanju o novim konceptima. "Smatram da je to mnogo brži način da promislim, donesem odluku i zaključim posao. Osim toga, to je sjajan način da se uklopite u malo vježbanja i budete usredotočeni na naporan dan", napisao je Branson u svom blogu.