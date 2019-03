7 grešaka s novcem koje milijarderi poput Warrena Buffetta i Billa Gatesa baš nikad nisu napravili

Foto: Getty Images

Ako želite doći do statusa milijunaša, najvažnija stvar koju možete učiniti je naučiti od super bogatih, kao što su Microsoftov suosnivač Billa Gatesa, Googleov bivši izvršni direktor Eric Schmidt ili glavni izvršni direktor Berkshire Hathawaya Warren Buffett.

Elle Kaplan, osnivačica i izvršna direktorica Lexion Capitala te osnivačica i glavna investitorica u Lexion Alpha, za CNBC je navela sedam stvari koje najbogatiji ljudi na svijetu nikada ne rade. Pri tom je objasnila i kako možete usvojiti njihove zdrave financijske navike:

1. Ne rasipaju novac na naknade

Bogati ljudi znaju da su naknade gubljenje vremena (i novca, naravno), tako da je pravi način djelovanja plaćanje računa na vrijeme. Oni koriste mogućnosti, kao što je (programirano) automatsko plaćanje, kako bi izbjegli moguće kasnije dodatne naknade, bilo da se radi o plaćanju rata kredita, računa kreditnih kartica ili računa za komunalne usluge.

Također imaju na umu bankovne naknade. Mnoge banke će vam naplatiti dodatni novac za svoje usluge, a možda čak niste ni svjesni toga. Neke od većih banaka, na primjer, naplatit će vam i neispunjavanje određenih zahtjeva, kao što je održavanje određenog stanja na računu. Neka vam postane navika provjeravati mjesečne izvještaje kako bi vidjeli postoje li kakvi skriveni i neočekivani troškovi.

2. Ne ignoriraju svoju kreditnu sposobnost

Rezultat vaše kreditne sposobnosti igra vodeću ulogu u određivanju kamatnih stopa. Visok rezultat kreditne sposobnosti može osigurati niže kamatne stope i jako puno uštedjeti tijekom vraćanja kredita. Nizak rezultat kreditne sposobnosti može vas spriječiti u dobivanju kredita, ako ćete ga ikad trebati.

Bogati ljudi to znaju i nikad ne ignoriraju svoju kreditnu sposobnost. Oni stalno provjeravaju svoj rezultat i čine sve što kako bi ga održali visokim. Postoje brojne aplikacije koje vam omogućuju da besplatno provjerite svoju kreditnu sposobnost, čak i da vam pomognu da ju povisite. Pratite izvješća o rezultatima vaše kreditne sposobnosti na mjesečnoj osnovi, održavajte niske razine duga i plaćajte račune na vrijeme.

3. Ne troše impulzivno

Vidimo da milijunaši cijelo vrijeme bacaju tone gotovine na lude stvari (kao npr. Lamborghini od 500.000 dolara za Cardi B), ali oni pametni su iznenađujuće štedljivi. Bill Gates nosi sat vrijedan 10 dolara. Warren Buffett jede isti doručak u McDonald'su svaki dan, koji nikad ne plati više od 3,17 dolara. Mark Zuckerberg vozi Volkswagen s ručnim mjenjačem.

"Bogati se ljudi ne obogate ako sve potroše. Oni bolje od bilo koga znaju da ako su pažljivi u kupnji mogu postići životni stil koji je nekoliko stupnjeva viši od dohodovne ljestvice”, naveo je istraživač tržišta Pam Danziger. Impulzivna potrošnja dovodi do rasipanja, prekoračenja i duga - tri stvari koje uspješni ljudi izbjegavaju.

4. Ne padaju na marketinške trikove

Marketinške zamke su posvuda, a bogati ljudi izbjegavaju da u njih padnu pomoću “usporedne kupnje”, odnosno prethodnog uspoređivanja cijena proizvoda od nekoliko različitih proizvođača. Oni cijene vrijednost, ali također gledaju veliku sliku i uvijek odmjeravaju prednosti kvalitete nasuprot cijene.

Da biste usvojili istu naviku, učinite vaše istraživanje prije kupnje, velike ili male. Kupnjom skupljeg, ali kvalitetnijeg proizvoda kojeg ćete koristiti godinama, možete uštedjeti vrijeme i novac za popravak ili zamjenu loše izrađene robe.

5. Ne pokušavaju pobijediti tržište

Milijarder i bivši izvršni direktor Googlea Eric Schmidt kaže da vas kratkoročno trgovanje (kupnja ili prodaja dionica na temelju dnevnih tržišnih kretanja) neće učiniti bogatima. On uvijek razmišlja dugoročno i nikada ne pokušava pobijediti tržište.

Warren Buffett također inzistira na korištenju dugoročne strategije. Nekoliko dana nakon što je početkom godine objavio godišnji dopis dioničarima Berkshire Hathawaya, milijarder se pojavio na televiziji u CNBC-u i objasnio zašto dugoročne investicijske strategije, kao što su indeksni fondovi i dalje odolijevaju vremenu.

6. Nemaju samo jedan izvor prihoda

Više izvora prihoda pomoći će vam generirati više novca. Bogati ljudi nikada se ne oslanjaju samo na jedan izvor prihoda. Razmislite o pretvaranju vašeg dodatnog automobila u posao dijeljenja vožnje, počnite podučavati ili pisati o područjima u kojima ste stručni.

"Od kada sam dobio svoj “The Tonight Show", uvijek sam se pobrinuo da uz njega odradim i 150 nastupa godišnje. Tako da nikada nisam morao dirati novac od televizijskog showa. Uvijek sam imao dva dohotka. Jedan bi ostao u banci, a jedan bi potrošio”, naveo je za CNBC komičar i televizijski voditelj Jay Leno.

7. Ne pokušavaju oponašati ili nadmašiti susjede

Prema izvješću za 2017. godinu na web-portalu za zapošljavanje CareerBuilder-u, 78 posto američkih radnika živi od plaće do plaće. Bogati ljudi znaju da je ideja dobrog življenja života subjektivna. Buffett nikad nije posjedovao iPhone dok ga nije dobio kao poklon, ali ga i ne koristi, rekao je za CNBC.

Vaši prijatelji, susjedi ili suradnici možda imaju najnoviji tehnički gadget "kojeg se mora imati", no to ne znači da je on i vama također potreban. Postoji velika šansa da si vaši poznanici zapravo ne mogu priuštiti svoj životni stil. Vaša osobna stvarnost je važnija od percepcije javnosti. Odlučite kako želite da vaš život izgleda sada - i u budućnosti. Ne dopustite nikome da donese tu odluku za vas, zaključila je Kaplan.