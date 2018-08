Zuckerberg uveo novosti koje bi mnoge mogle iznenaditi

Foto: DPA/PIXSELL

Otvorite Facebook ili Instagram samo kako biste provjerili “jednu stvar” koja vas te sekunde zanima. Petnaest minuta kasnije i dalje ste na jednoj od te dvije društvene mreže, besciljno listate kroz hrpu sadržaja kroz koji ste taj dan već prošli nekoliko puta, potpuno gubeći pojam o vremenu. To se većini korisnika dogodi i po nekoliko puta dnevno, što nije začuđujuće jer su obje mreže i dizajnirane da vas “navuku” kako biste na njima proveli što više vremena. Na iznenađenje mnogih, Mark Zuckerberg takvoj je praksi odlučio stati na kraj.



– Fokusirali smo se na to da ljudi što više vremena provode na mreži, ali sada ćemo tu praksu mijenjati. Većina korisnika pasivno provodi vrijeme na Facebooku besmisleno skrolajući kroz njima nebitan ili već viđen sadržaj. Cilj nam je da ubuduće to vrijeme provode kvalitetnije, odnosno da im se što više prikazuje zanimljiv i koristan sadržaj – istaknuo je Zuckerberg najavljujući novi set alata koji bi korisnicima trebao pomoći da smanje ovisnost i vrijeme koje provode na tim platformama.



Predstavljene su tri nove opcije koje su u SAD-u već dostupne, a u Hrvatskoj bi trebale postati do kraja kolovoza. Prvo je izbornik koji će vam prikazivati koliko vremena provodite na Facebooku i koliko često otvarate određene stranice, a pretpostavlja se kako će se mnogi šokirati kad vide te statistike.



Za one koji se ne mogu kontrolirati bit će dostupna i opcija da si postave dnevna ograničenja, tako ćete moći namjestiti opciju da vam se nakon sat vremena korištenja aplikacija sama od sebe ugasi do kraja tog dana.



I za kraj, opcija koja je posebno zgodna omogućuje da ugasite sve obavijesti koje primate s tih mreža na određeno vrijeme kako biste se mogli koncentrirati na posao, učenje i slično. Novim se opcijama pristupa kroz postavke (Settings) – kod Facebooka podizbornik se naziva “Your Time on Facebook”, a kod Instagrama “Your Activity”.