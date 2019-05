Zuckerberg ima novi adut: Facebook postaje više od društvene mreže

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Privatnost i zaštita privatnosti nova je mantra Marka Zuckerberga, osnivača i glavnog šefa najpopularnije online društvene mreže Facebooka, koji u svom portfelju ima i Instagram, društvenu mrežu za dijeljenje fotografija te WhatsApp i Messenger. Kako su revnosni slušači Zuckerberga izbrojali, riječ privatnost ponovio je najmanje 50 puta u svom govoru na developerskoj konferenciji F8 koja se ovog tjedna održava u SAD.



Trg postaje dnevni boravak



– Privatno fokusirana društvena mreža ono je što želimo izgraditi, znam da nam mnogi ne vjeruju. Sad nemamo dobru reputaciju glede privatnosti, u najmanju ruku – probao je biti duhovit na svoj račun Zuckerberg. I da, u posljednjih nekoliko godina upravo zbog curenja podataka, davanja podataka, manipuliranja podacima i kritikama na račun loše zaštite privatnosti i sigurnosti korisnika odgovarao je pred američkim i europskim regulatorima. Te je odlučio poraditi na tom problemu, i smislio da će Facebook koji okuplja trećinu svjetske populacije (2,7 milijardi) na svojoj platformi sada postati mreža usmjerena na privatnost. Slikovito je to objasnio rekavši: “Bit će kao dnevni boravak.”



– Sada imamo digitalni javni gradski trg, a pridodat ćemo mu privatnu digitalnu dnevnu sobu, Do sada su i Facebook i Instagram bili upravo to, javni trgovi. No, ljudi u posljednje vrijeme sve više žele imati svoju intimu, što smo djelomično postigli kroz poruke i priče (storyje) koji se mogu lakše regulirati da ih vidi samo “odabrana” online obitelj i trenutačno je to najbrže rastući segment naših platformi. Vjerujem da ljudi žele jednaku dozu intimnosti i privatnosti i kada nešto kupuju i prodaju – rekao je Zuckerberg dodajući da će ponuditi dodatne alate koji će omogućiti da korisnici moderiraju svoje aktivnosti u javnom i privatnom dijelu.



Osim što će biti privatni i kriptirani, bit će, kako objašnjava Zuckerberg, i ograničeni vremenom. Naime, on tvrdi kako nema razloga da neke stvari koje dijelite budu online dulje negoli je potrebno. Sigurnost je također dio kojim će se dodatno baviti. Usto, platforma će postati interoperabilna, tj. svaki korisnik moći će koristiti svaku funkciju i sve aplikacije unutar Fejs obitelji. Grupe i zajednice gurat će se još jače u prvi plan. Grupe mogu biti javne i privatne, jednako kad je riječ o članovima obitelji kao i marketplaceu i gaming hubovima. Sadržaj će se moći dijeliti posebno u tim grupama. Dakle, bit će lakše birati publiku te će Facebook moći postati potpuno privatan. Što je velika promjena spram početka razvoja platforme kada je deviza bila potpuno drugačija. – Svi se vole javno pokazivati, čak ni sami nisu svjesni koliko – tada je propovijedao Zuckerberg.



Opcija ‘tajna simpatija’



Usto Fejs prolazi i redizajn i umjesto plave boje sada će biti više bijele. Jedna od noviteta koji će se uskoro proširiti diljem svijeta jest opcija “Upoznaj nove ljude” koja će spajati ljude pa tako korisnici neće nužno morati biti prijatelji da bi si slali poruke već će dovoljan biti isti interes. U okviru opcije “Facebook Datinga” dodat će se opcija “tajna simpatija” koja će omogućiti spajanje osoba. Moći ćete označiti osobu koja vam se sviđa, a ako je sviđanje obostrano Fejs će vas o tome obavijestiti. Ako nije, tajna ostaje vaša. Do kraja godine uvest će se i mogućnost zajedničkog gledanja videa u stvarnom vremenu. Instagram također prolazi promjene i uvodi opciju nevidljivog brojača lajkova što znači da će samo vlasnik profila, odnosno objave vidjeti lajkove. Hoće li zaokret prema privatnosti na javnoj mreži uz niz novih funkcija zbuniti korisnike tek će se vidjeti, no Zuckerberg, kako je objavio, neće riskirati poslovni model, a promjene će se uvoditi postepeno.