Svi koji budu primljeni dobit će do 10.000 eura pa sve do 50.000 eura

Foto: Getty Images

ZICER, najveći javni coworking prostor u Hrvatskoj i EIT Climate-KIC RIS akcelerator, najveći clean-tech akcelerator u Europi objavili su da primaju prijave za drugu generaciju clean-tech startupa. Za najbolje klimatsko rješenje nudi se, uz prolazak kroz akcelerator i 50.000 eura nagrade. Prijave se primaju do 1. ožujka, a iako broj startupa koji se primaju u program nije naveden, u prvoj je generaciji primljeno njih šest.

Najveći europski clean-tech akcelerator će svakom startupu koji uđe u program isplatiti bespovratnu potporu do 10.000 eura. Sam akcelerator, naime, ne ulazi u suvlasništvo startupa. Timovi koji su u fazi validacije poslovnog modela i imaju prve klijente mogu očekivati bespovratnu potporu do 25.000 eura. Oni koji su pak spremni za investiranje i skaliranje primit će bespovratnu potporu do 50.000 eura, kako bi se u taj proces mogli uputiti još jednostavnije.

Uvjet za ulazak u ZICER-ov i EIT-ov Climate-KIC RIS akcelerator je da startup razvija inovativno klimatsko rješenje, da ne postoji duže od 5 godina te da razvojni tim ili formalno osnovan startup ima barem dva člana, odnosno osnivača.

Sam program povezat će startupe u Hrvatskoj s onima u još deset država srednje, istočne i južne Europe, a uključuje uz mentoriranje i pristup mreži kontakata na međunarodnoj razini i edukaciju.

Marko Vinceković, osnivač Makabi Agritecha, startupa koji je bio u prvoj generaciji ovog akceleratora kaže da je sudjelovanjem stekao iskustvo u razvoju poslovnog modela i edukaciju koji su mu bili važni za uspjeh.

“U moru pozitivnih iskustava koja smo primili, možda je najvažnija uspostava novih kontakata i prijateljstava koja su neprocjenjiva”, zaključuje Vinceković.