Zadarski aviomehaničar dobio posao iz snova, radi na tajnom projektu koji će označiti revoluciju u prometu čitavog svijeta

Foto: Saša Blagec Facebook privatni album

Mladi zagrebački aviomehaničar, koji je u Zadru radio u bazi Ryanaira, zaposlen je u tvrtki “Lilium” u kojoj se razvija – prvi zračni taksi na svijetu, piše Slobodna Dalmacija.

Izgleda poput velikog drona, ali nije dron. Nije niti klasični zrakoplov, a još manje automobil. Pogonjen je na struju, ima mlazni (jet) pogon, a kad se dovrši, označit će potpunu revoluciju u prometu čitavog svijeta.

Saša je dio tima koji dizajnira i osmišljava prvi zračni taksi za prijevoz putnika. Projekt je toliko tajan da nam je malo što smio konkretno otkriti o njegovim detaljima, ali i ono što nam je povjerio toliko je zanimljivo i futuristički smjelo, da smo imali dojam kao da nam prepričava sadržaj poznatog filma “Peti element”, gdje glavni junak vozi “takav” sličan zračni taksi.

Saša je i svoju suprugu Petru Bartulović Blagec, voditeljicu marketinga na zadarskom Radiju 057, upoznao u Zadru. Tek što su se vjenčali, Saša je morao put Njemačke, ali uskoro će i Petra za njim, u Njemačku, gdje oboje vide svoju budućnost.

Prijava na natječaj

- Prije sedam godina, kad je Ryanair otvorio bazu u Zadru, počeo sam raditi za jednu hrvatsku tvrtku koja je imala ugovor s Ryanairom i bio sam na linijskom održavanju Ryanairovih aviona. Po struci sam aviomehaničar i radio sam u Zadru dok Ryanair nije zatvorio bazu. Preko ljeta bih bio u Zadru, a budući da im je falilo ljudi, nakon ljeta bih išao u Italiju, jednu zimu i u Rumunjsku, također na linijsko održavanje za avione Boeing 737 – priča Saša.

Nakon što se počeo zanimati za odlazak u inozemstvo, prvenstveno Njemačku, Švicarsku, Austriju... u potrazi za pronalaskom posla u struci nakon što je Ryanair zatvorio bazu u Zadru, on i jedan kolega i prijatelj iz Škabrnje Trpimir Brkić zajedno su se javili na natječaj koji je preko interneta objavio “Lilium”.

- Činilo nam se kao briljantna prilika. Intervjui su bili dosta dugi i zahtjevni i nakon dva mjeseca smo na sveopće veselje - dobili tamo posao. Znali smo otprilike o čemu se radi, da je to električna letjelica s vertikalnim polijetanjem i slijetanjem za namjenu airtaxija. U svijetu se već uvelike “šuškalo” o zračnom taksiju i nije pitanje hoće li se on dogoditi već kad će se i gdje dogoditi. I dalje je to zrakoplovstvo, ali ipak je malo drukčije. Zašto ne bi čovjek promijenio način rada? To je nešto sasvim novo, nešto što još nitko nema. Puno tvrtki radi na tome, ali još nitko nije operativan, niti ih proizvodi kao što se proizvode avioni Boeing, Airbus... - kazuje Saša.

- Što je u stvari “Lilium”?

- “Lilium” je tvrtka koja će u budućnosti imati svoj električni zrakoplov za prijevoz putnika. Radi se na tome da funkcionira pomoću aplikacije, nešto slično kao što je Uber. Preko aplikacije bi se pozvao airtaxi koji bi doletio na određene punktove u gradu, jer se ipak ne bi baš moglo letjeti do svake adrese, i nakon toga bi se išlo prema željenom odredištu za pristupačan iznos i manje vremena, još k tome i eko friendly.

- Kažu da će se dogoditi potpuna revolucija u prometu kad prorade zračni taksiji?

- Trebala bi biti jer “Lilium” planira imati letjelicu koja će napraviti domet od 300 kilometara za sat vremena. A to je udaljenost od Zadra do Zagreba.

Tajne projekta

- Sa ili bez pilota?

- Ne mogu o tome razgovarati – kaže Saša, koji nam ništa nije mogao reći niti o onome što je zapravo najveća tajna projekta - bateriji koja treba pogoniti takvu letjelicu.

On se preselio u Njemačku, u Gilching, 20 km zapadno od Münchena, što je odmah pored aerodroma gdje “Lilium” ima svoje središte, tako da živi doslovno tri minute od posla. Život u Njemačkoj za njega izgleda odlično, stvari već nakon tri mjeseca života funkcioniraju puno bolje nego u Hrvatskoj. Stan je doduše skup, stoji 1300 eura mjesečno, što je puno novca, ali zarada je viša nego u Hrvatskoj pa se to onda može i platiti.

Saša je u Njemačkoj mehaničar na sastavljanju zrakoplova koji je još uvijek prototip. U fazi je testiranja, ove je godine uspješno poletio i sletio kao električna letjelica za pet putnika, a u planu je da do 2025. godine bude potpuno operabilna.

- Neprestano radimo testove i svaki put se granice pomiču prema naprijed. Tvrtku koja zasad ima 400-tinjak zaposlenih ljudi osnovala su četiri osnivača, mlada dečka iz Njemačke: Daniel Wiegand, Sebastian Born, Patrick Nathen i Mathias Meiner, koji su nakon završenog fakulteta dobili ideju za to i krenuli u realizaciju i uspjeli napraviti nešto što je vrlo pohvalno i inovativno.

Zapravo, tamo se piše buduća povijest zrakoplovstva i mi u tome sudjelujemo, što je vrlo uzbudljivo. I dalje se planira rast, ne mogu govoriti detaljno u kojoj je fazi projekt, ali stvari napreduju iz dana u dan. Izazov je velik jer se radi nešto potpuno novo. Prijašnji posao na održavanju zrakoplova se radio prema rasporedu koji je netko utanačio u godinama eksploatacije. Ovo je nešto što je inovativno i sve se razvija otpočetka. Poznato je da je pogon električni, način rada su jet motori.

Ovo nije dron jer on nema krila već samo četiri motora, ali opet nije niti klasični zrakoplov jer će polijetati vertikalno. U tvrtki osim nas dvojice ima još nekolicina ljudi iz Hrvatske, tako da možemo reći da i Hrvati sudjeluju u ovom zanimljivom pothvatu. Tvrtka je multinacionalna, razgovara se isključivo na engleskom jeziku i jako je zanimljivo jer se susreću različite kulture i narodnosti – kaže Blagec.

Usporedba s Rimcem

Nameće se pitanje - ima li njegova tvrtka sličnosti s onim što kod nas uspješno radi Rimac?

- Ima sličnosti jer su startupovi jedno i drugo. Rimac je također napravio veliku stvar, a i ovo je velika stvar. Ne znam kako tvrtka Rimac funkcionira jer nisam nikad bio tamo, ali ja vjerujem da su neke ideje i način razmišljanja slični. To su sve ljudi koji ipak razmišljaju, kako bi se reklo, out of the box. Jer inače ne bismo bili tu gdje jesmo – ističe Saša.

Iako se puno ljudi zanimalo za taj posao, još uvijek puno njih iz struke smatra da to još nije to. Ima staromodnih ljudi u svemu, pa i u toj struci. Mnogi misle da je projekt science fiction, koji još nije tu, a zapravo je tu.

- Ja gledam taj avion koji leti i on stvarno leti. Može se to vidjeti i na videu koji su stavili na internet, gdje polijeće i slijeće, na aerodromu gdje se to radi. To je stvarnost, nije animacija. Realno, kroz nekoliko godina, mogli bi se prevesti iz Zagreba do Zadra za sat vremena. Kako stvari stoje i ako ostanu ovakve, osobno bih na ovom poslu volio doživjeti mirovinu - zaključuje Saša Blagec.

Većina mlađa od 40

Većina zaposlenih ljudi u tvrtki su mlađi od 40 godina, naravno ima i starijih jer je u nekim stvarima iskustvo vrlo bitno. Puno je investitora koji su uložili svoj kapital u taj startup. “Lilium” je osvojio u tom svijetu startupova vrlo važnu nagradu: Red Dot – Best of the best design award, prvo mjesto u svjetskim razmjerima. Ljudi su se počeli zanimati i ulagati svoj novac jer to zbilja jest budućnost, nije to “ajmo se malo igrati avijacije pa kad nam dosadi...” Ovo je neminovno, samo je pitanje vremena, ističe Saša.

Bilo je teških noći

- Linijsko održavanje zrakoplova koje sam radio u Ryanairu dinamičan je posao. Radile su se samo noćne smjene jer se kod tih airlinera svo održavanje radi uglavnom noću zato što se danju leti na odredišta. Bilo je vrlo zanimljivo i dinamično, nije bilo toliko zahtjevno kao u bazama s puno aviona jer smo mi u Zadru imali samo jedan avion pa se možeš posvetiti samo tom avionu u potpunosti. Ali bilo je noći koje su bile lake, a bilo je i noći koje su bile teške. Kad sleti avion, napravi se poslijeletni pregled, informiram se s pilotima i kabinskim osobljem da li su imali ikakvih problema tijekom dana, i nakon toga odradim svoje redovne procedure prema točno određenom protokolu. Ako bi bilo nekakvih problema i grešaka, to se uklanja, opet prema propisima - kaže Saša, koji je Zrakoplovnu tehničku školu završio u Zagrebu.

Zadovoljan je svojim pozivom i poslom koji uspješno obavlja već 15 godina u raznim tvrtkama, među kojima i Croatia Airlines, Zrakoplovni tehnički centar u Velikoj Gorici, Trade Air u Irskoj...