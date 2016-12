Vlada potiho krenula u redizajn servisa e-Građani

Servis e-Građani, iako koristan, vrlo je težak za korištenje/J. G./PIX

Servis e-Građani, koji je do sada privukao više od 300 tisuća korisnika, koji muku muče sa snalaženjem u nelogično nabacanim e-uslugama, nepreglednim menijima, potpuno različitom dizajnu sučelja od jednog ministarstva i agencije do drugog, bit će temeljito redizajniran do kraja iduće godine, doznaje Poslovni dnevnik.

Prvi dio posla Vlada je obavila potiho. APIS IT, državna informatička tvrtka koja je unazad godinu dana postala središnja točka za nabavu IT proizvoda i usluga za ministarstva i ostatak državne uprave, bez pompe provela je nabavu za redizajn korisničkog sučelja servisa e-Građani. Rok isporuke je početak ožujka.

Novi igrač

Iako je oglašen kao bagatelna javna nabava procijenjene vrijednosti 199.999 kuna, što su u startu u djelu branše doživjeli kao podcjenjivanje njihovog posla, ovaj natječaj pobudio je veliki interes struke. U APIS IT-u kažu da su na zaprimili pet valjanih ponuda. "Za sklapanje ugovora o nabavi usluge odabrana je najpovoljnija ponuda od 119 tisuća kuna bez PDV-a koju je predao H&D Info iz Zagreba", ističu. Manje poznati igrač, H&D Info, kako doznajemo, informatički je obrt star deset godina koji bilježi strelovit rast. Do prije četiri godine imao je šest zaposlenih i promet od milijun i pol kuna.

Lani je skočio na 14 zaposlenih i promet od oko četiri milijuna kuna. Ove godine ima već 24 zaposlenih i raste i dalje. Domagoj Paradi, vlasnik H&D Infoa pojašnjava da su specijalizirani za sistemsku integraciju, razvoj softvera te korisničku podršku. Navodi da u Hrvatskoj dosta rade s držvom, a u inozemstvu s većim privatnim korisnicima. "U Hrvatskoj radimo na nizu velikih projekata poput razvoja novog sustava za EU fondove za Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, a radili smo i sustav cestovne inspekcije za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture", kaže Paradi.

Predlažu podsjetnike

Navodi da se na redizajnu servisa e-Građani već počelo intenzivno raditi. Tako se koordinacije H&D Infoa i APIS IT-a, tumači, sastaju svaki tjedan.Paradi ističe da APIS IT pokazuje veliku želju da se prijedlog redizajna dovrši u što kraćem roku. "Tako pripremljeno rješenje zatim bi oni preuzeli i krenuli u primjenu", kaže Paradi.

Ističe da je cilj da novo sučelje bude što jednostavnije, logičnije i brže. Dodaje da se usto zalaže da sustav bude proaktivniji, odnosno da ta nova verzija e-Građana aktivno pomaže svojim korisnicima. "U okviru servisa e-Građani već se sad nalazi kalendar, a prijedlog je da se kroz njega korisnike i po mjesec dana unaprijed obavještava da im ističe osobna iskaznica, vozačka i drugi dokumenti", zaključuje Paradi.