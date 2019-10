Uređaji zagrebačke tvrtke osiguravaju uštede plina i vode i 'opamećuju' poslovanje od Pariza do Tahitija

Direktor Tomislav Lekić okružen radnicima na Jankomiru. Ove godine očekuju rast prihoda od 30 do 40 posto u odnosu na lani/Jurica Galoić/PIXSELL

Zagrebačka tvrtka Holosys može se pohvaliti s više od 20 proizvoda koji se koriste u sustavima automatskog očitavanja potrošnje vode i energije, nadzora vodovodne i plinske infrastrukture te sustavima za nadzor energetske učinkovitosti, a koje plasiraju u razne infrastrukturne objekte u zemlji i inozemstvu. Tvrtku su 2004. pokrenuli Bojan Grbec, Ivan Lukačević, Zoran Zoričić i Tomislav Lekić, inženjeri s iskustvom rada u velikim sustavima što je, govori nam direktor Tomislav Lekić, bila odlična i ključna kombinacija za pokretanje vlastitog projekta, Ove godine slave uspješnih 15 godina.

Dosad su svoje proizvode prodavali u više od 50 zemalja na četiri kontinenta, a više od 500.000 mjerila potrošnje vode i plina u svijetu je povezano kroz neki od Holosysovih sustava. Zadnjih godina bilježe snažan rast prihoda - 2014. imali su četiri milijuna, a lani su dosegnuli devet milijuna kuna. Očekuju da će ovu godinu završiti s rastom od 30-40 posto u odnosu na 2018. "To je u najvećoj mjeri rezultat naše orijentacije prema vanjskim tržištima gdje vidimo veliki potencijal i u budućnosti", rekao je Lekić.

No, gdje je sve počelo... Pokretači tvrtke imali su, kaže direktor, vrijedno iskustvo u proizvodnji i razvoju u tvrtkama kao što su RIZ odašiljači i Siemens, no pred njima je bilo novi, potpuno drugačiji izazov. "U trenucima kad se pokreće tvrtka možeš izravnije i efikasnije upravljati procesima, što je i izazov i rizik. Na samom početku radili smo u unajmljenom prostoru od 36 m2 u stambenoj zgradi u Dugavama, a danas smo smješteni u unajmljenih 800 m2 u poslovnoj zoni Jankomir i trenutačno nas ima 28", priča Lekić.

U prvim godinama uz razvoj nekih vlastitih proizvoda veći dio prihoda dolazio je od poslova na razvoju proizvoda za druge. Godine 2012. donijeli su stratešku odluku da će sav razvoj ulagati u vlastite proizvode i živjeti od njih. Već tad fokusirali su se na internet stvari (IoT), pametnu energiju i vodu.

500.000 mjerila u svijetu povezano kroz neke Holosysove sustave

"Kad pogledam unazad, ponosan sam što smo brojne zacrtane ciljeve ostvarili, neke u roku, neke malo sporije. Primjerice, prije pet godina smo rekli da ćemo u roku od pet godina i razviti i proizvoditi više od 20 vlastitih proizvoda, i to smo uspjeli. Namjeravali smo povećati broj kupaca i naše prodajne aktivnosti, naročito u inozemstvu, i to smo uspjeli i dalje nastavljamo u istom smjeru. I to je sve plod organskog i postupnog rasta. Ključno za uspješno poslovanje u našem slučaju bilo je fokusiranje na vlastiti razvoj i proizvodnju, prepoznavanje trendova te pravovremeno odustajanje od nekih tržišnih grana i fokus na IoT i AMR (eng. Automatic Meter Reading). Često imate pred sobom niz ideja koje izgledaju odlično, ali bitno je odabrati jednu ili dvije te se fokusirati i napraviti najbolji mogući proizvod i uslugu. Mi smo u jednom momentu radili i sustave za izvještavanje u prometu, gdje smo razvili sjajne proizvode i ostvarili vrijedne reference, no ipak smo se odlučili fokusirati na drugo područje", objašnjava Lekić.

Telekomunikacije, robotika, AMR...

Holosys nudi i kompletno komunikacijsko-nadzorno IoT rješenje - od isporuke kvalitetnih i trajnih senzora na mjerila potrošnje energenata i vode, preko isporuke seta uređaja i antena za pojačavanje i primanje signala pa sve do obrade podataka u softveru i pretvaranja u smislene i lako razumljive informacije putem kojih se donose poslovne odluke. "Naši proizvodi i rješenja, bez obzira na to radi li se o modulu za očitanje potrošnje, koncentratorima za prikupljanje podataka, antenskim sustavima ili softveru za obradu i analizu podataka, nastali su unutar Holosysa.

Baziraju se na vlastitom znanju i donose brojne prednosti komunalnim poduzećima i krajnjim korisnicima kroz uštede na održavanju sustava, precizne i pravovremene informacije o potrošnji energenata i vode, te one o oštećenosti infrastrukture čime se sprečavaju veliki kvarovi i gubici kao npr. kod puknuća cijevi", objašnjava Lekić. Nude rješenja na tehnologijama koje su općeprihvaćene u svijetu, od trenutačno najšire prihvaćene žične i bežične M-Bus tehnologije do 'vruće' i nove NB-IoT komunikacijske tehnologije koja je u povojima i od koje se puno očekuje u područjima od telekomunikacija, robotike, pa i AMR-a.

"U Hrvatskoj se naši uređaji mogu pronaći u svim krajevima, kako u vodovodnim i plinskim instalacijama, tako i u mnogim javnim objektima. Dobar dio plasiramo direktno u inozemstvo, a klijenti su distributeri vode i plina, građevinske tvrtke te vjerni partneri koji naše proizvode isporučuju i ugrađuju u Hrvatskoj i vani, prvenstveno u EU", ističe Lekić. U tvrtki, dodaje, njeguju timski duh i nastoje radnom kulturom i pažljivim odabirom kadrova odabrati prave ljude za svoj tim.

"Ističemo se po inovacijama i to je ono s čime se naši zaposlenici trebaju u potpunosti identificirati. Istražujemo nove mogućnosti svaki dan, bilo u programiranju koda, kreiranju tehničkih rješenja za uređaje ili uočavanju novih prilika na tržištu za razvoj poslovanja. Naši zaposlenici, u svim odjelima, svaki dan moraju biti spremni preispitivati postojeća i kreirati nova rješenja, te biti prije svega motivirani rezultatima u istraživanju. Ono što je posebno motivirajuće je što nakon ideje, onda i razvoja, mogu na kraju procesa vidjeti stvaran opipljiv proizvod ili rješenje koje je plod njihova rada. Neovisno o tome, trudimo se i uspijevamo biti konkurentni u plaćama i ostalim beneficijama, te zasad nemamo potrebe za uvozom radne snage. Imamo dovoljno kvalitetnih kandidata s tržišta rada u Hrvatskoj", tvrdi direktor.

Precizno mjerenje, jednostavna uporaba

Kroz ovih 15 godina rada puno je projekata na koje su, kaže, ponosni. "Neki od naših uređaja su i na Tahitiju, naši moduli za očitanje potrošnje vode su u blizini Eiffelovog tornja u Parizu, po cijeloj Europi, Africi... Pružali smo usluge za velike infrastrukturne projekte po cijelom svijetu, a naši proizvodi su ugrađeni u brojnim velikim komunalnim poduzećima. Kad pogledam cjelinu ono što je bitno je dokazana kvaliteta naših proizvoda i pozitivna percepcija od kupaca. Oni vide konkretne benefite - od očitanja potrošnje vode i energenata u realnom vremenu, minimiziranja troškova poslovanja i učinkovitijeg upravljanja, sprečavanja financijskih gubitaka, uvida u kvarove...

50 zemalja svijeta koristi uređaje proizvedene u pogonu Holosysa u Zagrebu

Primjerice, upotrebom naše tehnologije može se smanjiti nepotrebni gubitak energije i do 70%. Stoga možemo reći i da su uređaji ekološki po funkciji te vjerujemo da tako dajemo doprinos, koliko god mali, očuvanju našeg planeta. Ta spoznaja donosi i zadovoljstvo kroz osjećaj svrhe rada. Najviše smo ponosni na tim koji smo uspjeli okupiti i posložiti kroz ove godine kako unutar Holosysa, tako i na naše partnere i njihovo višegodišnje povjerenje koje smo zadržali", ističe direktor.

Osvrnuo se i na industriju pametne energije koja je u fazi dinamičnog razvoja zbog sve veće potrebe za energetskom učinkovitošću, a rješenja za daljinsko očitanje potrošnje energije, plina i vode, jedna su, kaže, od najvažnijih karika u tom procesu, zbog preciznosti mjerenja, jednostavnosti korištenja i ušteda.

"U planu nam je uskoro predstaviti nove proizvode u skladu s 5G razvojem telekoma te u tom segmentu i očekujemo jači razvoj tržišta. Sukladno tome pozicioniramo se kao inovator i predvodnik primjene novih IoT tehnologija, primjerice NB-IoT-ja koji bi trebao pojednostavniti sustav očitanja potrošnje energenata i kvalitetu same izvedbe. Naša rješenja ne predstavljaju samo jednostavnije, brže i točnije dobivanje podataka već i mijenjanje načina poslovanja i poslovnih procesa", objašnjava Lekić.

Na natječaju Ministarstva gospodarstva, obrta i poduzetništva prijavili su projekt Internacionalizacija proizvoda i usluga tvrtke Holosys na novim inozemnim tržištima', s ciljem jačanja međunarodne konkurentnosti i uvođenja proizvoda na nova inozemna tržišta. Fokus projekta je, objašnjava Lekić, na predstavljanju hardverskih i softverskih rješenja i odlično se, kaže, poklapa s dugoročnom strategijom internacionalizacije poslovanja. Namjeravaju povećati broj inozemnih klijenata i ojačati međunarodnu konkurentnost. "Projekt nam služi za povećanje baze stranih kupaca kroz izlaganje na sajmovima u EU", objašnjava direktor.