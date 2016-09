Sve prednosti video nadzora u poslovanju

Foto: bizIT

“Bolje spriječiti nego liječiti“– stara je narodna koja u slučaju video nadzora može glasiti i “bolje spriječiti, ali imati i mogućnosti liječiti”. Postavljanjem kamera u prostorije koje želite zaštititi odmah pri dolasku sugerirate svima kako je vaš objekt pod pojačanim nadzorom. Iako to neće odbiti sve koji su se zaputili s lošim namjerama, neki će zasigurno odmah odustati od dodatne gnjavaže. No zato ćete one koje nastave moći pratiti, a video snimku po potrebi iskoristiti prilikom dokazivanja zločina ili potraživanja naknade štete. S druge strane, jednostavno možete uočiti koliko su vaši zaposlenici doista zaposleni, te treba li im možda pojačanje ili je pak potrebno smanjiti radnu snagu kako bi se povećao profit, piše BizIT.

Statistika na strani pojačane sigurnosti

Na svijetu se godišnje dogodi više od 275 milijuna kriminalnih aktivnosti povezanih s poslovanjem maloprodajnih trgovina.

Jedno istraživanje provedeno u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da se 38% gubitaka u maloprodaji događa zbog krađe posjetitelja, dok su za njih 35% odgovorni zaposlenici. Preostalih 27% odlazi na opskrbljivače, menadžment i administrativne pogreške.

Ovisno o primjeni video nadzora, stopa takvih zločina može pasti od 25% do čak 77%. Ono što je zabrinjavajuće jest da je jedan od šest prijestupnika koji bude uhvaćen u stvari zaposlenik firme koju je oštetio. Kako je istražio Bloomberg, nakon uvođenja video nadzora u 392 restorana zabilježen je pad krađa za čak 22%, dok se prihod povećao za 6%.

Zaštitu uvijek možete pojačati angažmanom zaštitara, no ovisno o veličini prostora kojem se trebaju posvetiti to bi se moglo pokazati kao prilično veliko ulaganje na mjesečnoj bazi.

Cijeli čalnak pročitajte ovdje.