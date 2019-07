'Sada jednim punjenjem od granica do mora'

Čelnici Ine i HEP-a sa zamjenikom ministra energetike napunili električni automobil u Brinju, Foto: Pixsell

Električni automobili funkcioniraju poput velikih mobitela”, rekli su nam na početku iz Hrvatske elektroprivrede, iz čije smo središnjice u Zagrebu u Teslinim i HEP-ovim električnim automobilima krenuli prema Brinju, gdje je u rad pušteno 16 HEP-ovih punionica za električne automobile na autocestama, sufinanciranih novcem EU. Vozač, koji je i sam prvi put imao priliku staviti ruke na volan električnog automobila, opisao ga je kao čvrstog i stabilnog, zaključivši da bi bez razmišljanja klasični auto zamijenio ovakvim.

Europska mapa e-mobilnosti

Dan 10. srpnja, simboličan i zbog obilježavanja Nacionalnog dana Nikole Tesle – dana znanosti, tehnologije i inovacije, za Hrvatsku je tim značajniji jer je puštanjem u rad punionica stavljena na europsku mapu elektromobilnosti i Transeuropsku prometnu mrežu. Od 16 punionica 12 je postavljeno u suradnji s Inom na odmorištima Ljubeščica, Vukova Gorica, Brinje i Lepenica Sjever, te na točkama ulaska i izlaska s autocesta u Goričanu i Sesvetskom Kraljevcu. Ostale su u Vrbovskom, Čavlima, Delnicama i Fužinama, blizu autoceste A6. Kako je najavljeno, na odmorištima pored prodajnih mjesta Ine bit će više od 30 punionica za e-aute na autocestama u pravcu mora i u pravcu Lipovca na kontinentu.

16punionica HEP-a na autocestama, 12 ih je na odmorištima Ine

Kao nositelj hrvatske energetske tranzicije, HEP Grupa je, kažu iz tvrtke, prva prepoznala važnost elektrifikacije prometa zahvaljujući čemu danas u Hrvatskoj postoji 70-ak javnih ELEN punionica. Projektom eMobilnost Grupa želi biti ukorak s energetskom strategijom EU, a osnovna ideja je da se struja iz obnovljivih izvora koristi kao pogonsko gorivo za elektrovozila. Direktiva do kraja 2020. predviđa dostupnost punionica na svakih 50 km autocesta, u svim aglomeracijama s više od 20.000 stanovnika, te u morskim, zračnim i lukama unutarnje plovidbe i na željezničkim kolodvorima.

“Turisti iz Norveške, koja prednjači po broju električnih vozila, sada mogu brzo i jednostavno doći do Hrvatske. A prvi je put moguće bez problema doći i od granice sa Slovenijom i Mađarskom do Jadrana. Građanima i turistima želimo omogućiti sigurnu međugradsku vožnju. U sklopu međunarodnih projekata East-E i Next-E postavit ćemo 57 punionica na hrvatskim cestama i autocestama”, naveo je predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić. One će biti dio mreže s njih više od 300 u srednjoj Europi, a koja se sufinancira iz EU. “Ponosni smo što smo partneri nekih od najznačajnijih i najvećih projekata u EU na području elektromobilnosti ukupne vrijednosti 48 milijuna eura. Kad završe svi projekti, HEP-ova mreža imat će više od 100 punionica do kraja 2020. po čitavoj Hrvatskoj, vrijednih više od 60 milijuna kuna”, istaknuo je Barbarić i podsjetio da je HEP ove godine proveo niz investicija u sunčane elektrane, a slijede i one u vjetroelektrane.

Široka lepeza

Iskorak u elektromobilnost odlična je prilika i za Inu, što je potvrdio predsjednik Uprave Sándor Fasimon, istaknuvši da je vozačima e-vozila na raspolaganju široka lepeza proizvoda i usluga.

“U Brinju je brza punionica snage 50 kW, punjenje traje do sat vremena, a ultra brzo ubuduće neće biti dulje od 15-30 minuta”, kaže Domagoj Puzak, voditelj tima za eMobilnost HEP grupe, opisavši da se na punionice s tri priključka mogu spojiti sva vozila na tržištu . “Cilj je razvijati nove tehnologije, smanjiti emisije stakleničkih plinova i upotrebu fosilnih goriva te podići razinu korištenja električne energije”, poručuje Domagoj Validžić, pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike.