Ovo će biti 10 najtraženijih vještina 2020. godine

Foto: Getty Images

To znači da zaposlenici koji su spremni uložiti vrijeme u razvijanje tehnoloških vještina mogu dobiti znatnu prednost nad ostalima, piše CNBC Make It.

No kako se tehnologija i dalje razvija brzim tempom, može biti teško znati točno koji je niz vještina potreban za napredak u različitim područjima. Jedan od načina da se to shvati je razumijevanje da ljudi troše svoje vrijeme na učenje, a to je upravo ono što želi Udemyjevo izvješće o trendovima učenja na radnom mjestu za 2020. godinu.

Nakon analize podataka više od 40 milijuna korisnika, internetska platforma za učenje utvrdila je da je najpopularnija vještina koju ljudi uči je Python, programski jezik. Općenito, u izvješću se navodi da postoji veliki interes za učenje o umjetnoj inteligenciji (AI) i znanosti o podacima.

Shelley Osborne, potpredsjednica za učenje u Udemyju, rekla je za CNBC Make It da, iako su tečajevi za tehnologiju obično robusniji, neki brži uvodni tečajevi mogu biti korisni onima koji čak ne rade na polju tehnike.

Kako tvrtkama postaje lakše raščlaniti podatke, potreba za radnicima da interpretiraju te skupove podataka postaje sve važnija. Poslovi koji uključuju vještinu znanosti o podacima neki su od najperspektivnijih poslova u SAD-u, prenosi LinkedIn.

"Organizacije postaju više vođene podacima, a to je dijelom i zbog toga što koriste moć AI i postoji potreba za analizom i obradom podataka o svim vrstama uloga", navela je za CNBC Jennifer Juo, koja vodi tim za marketing sadržaja u Udemyju.

Menadžeri zapošljavanja također imaju problema s popunjavanjem radnih mjesta koja zahtijevaju vještine u razvoju softvera (npr. Python, JavaScript), AI (umjetnoj inteligenciji) i računarstvu u oblaku (npr. Amazon Web Services, Google Cloud) te poslovnoj inteligenciji (npr. Microsoft Business Intelligence ).

Prema izvještaju iCIMS-a za 2019. godinu, koji je pružatelj softvera za zapošljavanje, tvrtkama je trebalo prosječno 55 dana da popune nova tehnološka radna mjesta u 2016. godini. Taj je broj u 2019. godini skočio na 66 dana. Te neispunjene uloge mogu koštati oko 680 USD izgubljenog prihoda dnevno po slobodnom mjestu, prema iCIMS-u.

"Primjećujemo pomak u razvoju vještina koji zahtijeva da razmišljamo drugačije o tome kako pristupamo talentu", rekla je Osborne. Predlaže da tvrtke potiču sadašnje zaposlenike na učenje i tečajeve, kako bi razvili osnovne vještine koje im nedostaju.

Slijedi top 10 najpopularnijih tech vještina u 2020. godini - koje najviše uzdižu zaposlenike nad ostalima:

1. Python

Programski jezik koji se koristi u razvoju softvera, upravljanju infrastrukturom i analizi podataka.

2. React (web)

JavaScript knjižnica za izgradnju korisničkih sučelja.

3. Angular

Web-okvir otvorenog koda utemeljen na JavaScriptu.

4. Strojno učenje

Znanstveno istraživanje algoritama i statističkih modela.

5. Docker

Platforma otvorenog koda koja se koristi za izradu softverskih paketa koji se nazivaju spremnici.

6. Django

Besplatni i otvoreni izvorni mrežni okvir temeljen na Pythonu

7. CompTIA

Profesionalna tehnološka organizacija koja ima četiri serije IT certifikata, u rasponu od početne razine do stručnjaka.

8. Amazon AWS

Certifikacija koja potvrđuje stručnost u oblaku.

9. Duboko učenje

Klasa strojnog učenja zasnovana na umjetnim neuronskim mrežama.

10. React Native (mobilni)

Otvoreni okvir za mobilne aplikacije kreiran od strane Facebooka za razvoj aplikacija za Android, iOS, Web i univerzalnu Windows platformu.