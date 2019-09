Opet se dijeli novac za besplatni Wi-Fi

U RH već dobiveno 366 vaučera/SANJIN STRUKIĆ//PIXSELL

Europska komisija najavila je da će 19. rujna objaviti treći poziv za dodjelu vaučera iz inicijative WiFi4EU, u sklopu kojeg planira dodijeliti 26,7 milijuna eura gradovima i općinama, koji se za to mogu prijaviti do 20. rujna, samo oni koji to dosad nisu osvojili, prenose iz Hakoma.

Bespovratni novac ...