Naša tehnologija pretvara elektrane na ugljen u čista i učinkovita postrojenja

Hrvatska je pred velikom investicijom u termoelektranu Plomin C u vrijednosti od gotovo milijardu eura, a velik dio tehnologije za taj projekt bi trebao isporučiti američki div General Electric (GE). O kakvoj tehnologiji se radi i kakvo je stanje s energetikom na fosilna goriva globalno, razgovarali smo s Adijem Roeschom, regionalnim direktorom GE Power.

Koliko je danas moguće ugljen ponovo učiniti prihvatljivim izvorom energije?

U srednjoj i istočnoj Europi 80 % opskrbe električnom energijom se temelji na ugljenu ili nekoj vrsti fosilnog goriva. Mnoga postrojenja u regiji suočavaju se s izazovom proizvodnje električne energije na mnogo čišći način i po nižoj cijeni, uz održavanje fleksibilnosti za reagiranje na fluktuacije mreže i učinkovitosti u proizvodnji električne energije. Predviđa se da će ugljen do 2030. godine ostati drugi najveći izvor energije u svijetu, a u gospodarstvima u razvoju čak i još važniji izvor električne energije. Sposobnost zemalja da istovremeno postignu razine emisija utvrđene Pariškim COP21 ugovorima i zadovolje rastuću potrebu za električnom energijom, ovisit će o tome koliko će elektrane koje koriste fosilna goriva poput ugljena moći osigurati opskrbu energijom koja je fleksibilnija, odgovornija i čišća. Zadovoljstvo nam je, zahvaljujući našem širokom portfelju proizvoda, biti u mogućnosti pomoći našim klijentima, kao što je to Hrvatska elektroprivreda d.d., da poboljšaju učinkovitost postrojenja na ugljen uz daljnje smanjenje atmosferskih emisija kako bi se zadovoljili najstroži propisi na svijetu. Učinkovitost proizvodnje električne i toplinske energije je važan čimbenik, jer gubici u transformaciji predstavljaju znatan udio potrošnje primarne energije. Proizvodnja veće učinkovitosti rezultira znatnim smanjenjem potrošnje primarne energije, smanjujući tako pritisak na okoliš zbog izbjegnute proizvodnje energije. Međutim, ukupni se utjecaj transformacije energije na okoliš mora promatrati u kontekstu vrste goriva i u kojoj mjeri se koriste tehnologije za smanjenje emisija. Usklađivanje s propisima o zaštiti okoliša zahtijeva primjenu niza tehnologija za smanjenje emisija, a što povećava potrošnju energije postrojenja i smanjuje njegovu učinkovitost.

Je li moguće zamisliti Europu pa i cijeli svijet bez ugljena?

Mnoge elektrane u regiji suočavaju se s izazovima proizvodnje električne energije na mnogo čišći način i smanjenja utjecaja na okoliš do 2020. godine. Smanjenje emisija ključna je tema za operatore elektrana u Europi: do 2050. godine EU zemlje trebaju smanjiti emisije za 80 % u odnosu na razine iz 1990.. Tome trebaju doprinijeti svi sektori, dok najveći potencijal u tom nastojanju ima upravo energetski sektor. U tom kontekstu GE ima potrebne tehnologije i rješenja, odnosno proizvode koji su već danas dostupni. Tako GE-ova poslovna jedinica Power Services trenutno kombinira portfelj GE-a i Alstoma kako bi isporučila čišća i održivija rješenja. Rješenja mogu biti dvojaka - za kotlove i za sustave za pročišćavanje zraka, a njih ćemo osigurati i za elektranu Plomin. Uz hrvatski, imamo mnoge primjere iz drugih elektrana u Europi, u Njemačkoj, Poljskoj, Španjolskoj i Velikoj Britaniji.

Koliko su današnje termoelektrane učinkovitije od onih od prije 20 ili 30 godina?

Prema podacima Europske agencije za okoliš učinkovitost proizvodnje električne i toplinske energije u javnim konvencionalnim termoelektranama u 28 EU zemalja povećala se s 42,2% u 1990. na 48% u 2013. U pridruženim članicama Europskog gospodarskog prostora koje nisu članice EU učinkovitost je porasla s 34,7 % u 1990. godini na 44,4% u 2013. godini što predstavlja značajan napredak, i ukazuje da energetska industrija danas prolazi pravu transformaciju. U budućnosti će opskrba Europe energijom biti potpuno drugačija od onoga što vidimo danas. Primjerice, vidim velike mogućnosti da se energetska industrija transformira u digitalni svijet. Što to znači? Zamislite da su sva ugrađena sredstva, turbine, generatori, kotlovi opremljeni sa senzorima koji generiraju terabajte podataka diljem svijeta. Energetska industrija sada ima jedinstvenu priliku uskladiti te podatke i pripojiti softver s hardverom, izgraditi virtualne elektrane koje su sve bogatije svakom sekundom operativnih podataka. Otkrivanjem kvarova na opremi prije no što se oni dogode, operatori elektrana mogu uštedjeti milijune dolara na samo jednom takvom spriječenom događaju. Kroz proaktivna rješenja, vlasnici elektrana mogu optimizirati učinak svoje imovine i na kraju proizvesti čišću i jeftiniju energiju. Predviđam stoga kompletnu promjenu načina razmišljanja u odnosu na tradicionalno industrijsko razmišljanje o proizvodnji energije. Mi spajamo softversku analitiku s hardverom kako bi se optimizirao rad elektrane, upravljalo performansama opreme i izradila pametna analiza. Razlika je u tome što GE razumije oba svijeta: mi poznajemo fiziku hardvera, a istovremeno razumijemo i podatke. To je ono po čemu se uistinu ističemo.

Možete li napraviti okvirnu usporedbu između Plomina da je bio realiziran prije 30 godina i današnjeg Plomina?

Stoljetna stručnost GE-a je nešto s čime krećemo u svaki radni dan, s lokalnim timovima u više od 70 zemalja diljem svijeta u kojima smo instalirali 30% svjetskih kapaciteta parnih turbina i kotlova. U posljednjih nekoliko desetljeća došlo je do ogromnog napretka u razumijevanju korištenja prirodnih resursa i zaštite okoliša, a GE je predan osmišljavanju i izgradnji inovativnih rješenja za današnje izazove okoliša uz poticanje gospodarskog rasta. GE-ova nadogradnja elektrane Plomin - prva ove vrste u Hrvatskoj - pomoći će poboljšanju toplinske učinkovitosti, povećanju izlazne snage, smanjenju njenih operativnih troškova i troškova održavanja, ali i smanjenju emisije štetnih plinova te produljenju životnog vijeka parne turbine. Usluga nadogradnje je dio nove GE-ove Fleet360 platforme potpunih rješenja za elektrane koja opslužuje GE i ostale sastavnice za operatore elektrana i industrijskih postrojenja širom svijeta. Nakon nadogradnje parnih turbina kapaciteta 210 megavata (MW), povećat će se proizvodnja elektrane, a učinkovitost će se poboljšati za do 3,6% smanjenjem specifične potrošnje topline.

Njemačka iskustva

GE je zadnjih godina puno radio na jačoj učinkovitosti postojećih termoelektrana. Jedan od najuspješnijih projekata je RDK8 u Karlsruheu. Možete li usporediti RDK8 i projekt Plomin?

Modernizacija Plomina pomoći će poboljšanju toplinske učinkovitosti elektrane, povećanju izlazne snage, smanjenju operativnih troškova i troškova održavanja te smanjenju emisije štetnih plinova i produljenju životnog vijeka parne turbine. Najnovije elektrane na ugljen grade se korištenjem GE-ove ultra-super kritične tehnologije koja može dovesti do razina učinkovitosti od 49%, a standardni prosjek je 33%. Svaki postotni bod smanjuje operativne troškove, uz smanjenje emisije CO2 za 2%. RDK8 će isporučivati 912 MW struje i oko 250 MW topline. Spajanje postrojenja na sustav centralnog grijanja Karlsruhea povećava iskoristivost goriva do razine iznad 58%. Elektrana će biti jedna od najučinkovitijih na svijetu s učinkovitosti od 47,5% neto.