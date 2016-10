Najprestižniju ICT nagradu osvojili Orbico, Poslovna inteligencija, Vipnet i SV Group

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nova imena koja tresu hrvatskim ICT-jem su primjerice, predsjednica CISExa Tajana Barančić, suosnivačica Bellabeata sa stalnom adresom u Zagrebu Urška Sršen. direktorica Ostendea Biljana Cerin, suosnivačica Frank Venturesa Ana Pavičić-Kaselj, direktorica Women in Adria Ivana Matić, direktorica IDC Adriaticsa Ana Papež te članica uprave IN2 Tanja Pušelj Ostroški.

Samu ICT Gold Award za poslovnu inteligenciju dobilo je rješenje “Orbico – Analitika na dlanu” koje je izvela tvrtka Poslovna inteligencija. U kategoriji billinga nagradu je dobio Vipnet za SMS autopraonice, a za najbolju ICT implementaciju nagradu ICT Gold Award osvojila je SV Group.

ICT Gold Awards već 20 godina dodjeljuje izdavačka kuća VIDI za iznimne i inovativne tehnološke projekte.

Matija Kopić iz Farmerona na konferenciji je govorio o svom putu i izazovima koje očekuje,

"Odrastao sam na farmi u Slavoniji. Tu sam se zaljubio u životinje i odlučio olakšati ljudima i životinjama da odrade svoju društvenu ulogu. Mi dostavljamo tehnologije i procese za proizvodnju više i kvalitetnije.Do 2050 je izazov stvoriti 70% više nutrijenata koji trebaju svjetskoj populaciji, ali ne samo to. Svi imate mobitele i imat ćete mogućnost vrlo skoro na zaslonu mobitela pratiti točno otkud ta hrana stiže, kako je proizvedena i koje nutrijente ima", kaže Kopić.

Govoreći o zdravstvenom sektoru Bojan Biočina, kardiokirurg koji primjenom TAH tehnologije uspješno ugrađuje umjetna srca, kaže da su izazovi u zdravstvu starenje ljudi na Zapadu i sve veća populacija u ostatku svijeta.

"Medicina kao poslovni proces uz pomoć tehnologije može odgovoriti na te izazove. Već sad imamo wearables uređaje i implantate, a njih će biti sve više. Tu su i medicinski kiosci koji mogu riješiti najveći problem a to je dostupnost liječnika svima to neće biti moguće. Kiosci bi imali senzore, vezu s liječnikom i osnovne lijekove", zaključuje Biočina.

Mirjana Pejić Bach sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu podsjetila je da bi sjajni rezultati žena u informatici trebali poslužiti kao inspiracija i promijeniti percepciju hrvatske IT industrije.