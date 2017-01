Isporučeno više od 10 milijuna Huawei P9 / P9 Plus pametnih telefona

Foto: Press Association/PIXSELL

Tvrtka Huawei Consumer Business Group objavila je da je od predstavljanja pametnog telefona Huawei P9 / P9 Plus, širom svijeta do sad isporučila više od 10 milijuna primjeraka ovog uređaja. Ujedno, to je i prvi Huaweijev flagship uređaj koji je premašio brojku od 10 milijuna isporučenih uređaja, a njegov uspjeh predstavlja i prekretnicu za samu tvrtku i percepciju brenda širom svijeta. Unatoč usporenju rasta zabilježenom na globalnom tržištu pametnih telefona, Huawei P9 / P9 Plus uređaji postigli su zavidan uspjeh u posebno zahtjevnom premium segmentu, a postignut iskorak dokazuje i pozitivan smjer Huaweijevog poslovanja na mnogim svjetskim tržištima.

Premijerno predstavljen u travnju 2016., Huawei P9 / P9 Plus s dvostrukom kamerom prvi je Huaweijev flagship pametni telefon razvijen u suradnji s njemačkom tvrtkom Leica, poznatim proizvođačem kamera i legendom u svijetu fotografije. Ovo sveobuhvatno partnerstvo postavilo je nova mjerila u tehnologiji naprednih kamera za pametne telefone, a korisnicima omogućilo potpuno novo fotografsko iskustvo.

Od predstavljanja, pametni telefoni Huawei P9 i P9 Plus odmah su postali hit na mnogim tržištima, a već šest tjedana nakon predstavljanja, širom svijeta isporučeno je preko 2,6 milijuna uređaja. Osam mjeseci nakon predstavljanja, Huawei P9 je i dalje popularan, a stručna javnost i sami korisnici, dodijelili su mu brojna priznanja upravo za vrhunsko iskustvo korištenja dvostruke kamere, prekrasan industrijski dizajn i impresivne ukupne performanse. Uz osvajanje prestižnih priznanja poput nagrade EISA-e za najbolji pametni telefon po izboru potrošača u 2016. godini ili nagrade „Best Personal Computing Device“ osvojene na sajmu CES Azija, Huawei P9 dobio je i pozitivne ocjene u stotinama međunarodnih izdanja, čime je postao ponajbolji odabir za korisnike koji traže pametni telefon s najboljom kamerom.

Zahvaljujući velikoj popularnosti pametnih telefona Huawei P9 i P9 Plus, kao i vrlo dobrim prodajnim rezultatima uređaja Mate 8 i Mate 9, Huawei je ostvario značajan napredak na svjetskom tržištu visoke klase pametnih telefona. U trećem tromjesečju 2016. godine, Huawei je isporučio 33,59 milijuna primjeraka pametnih telefona, što predstavlja rast od 23% u odnosu na prethodnu godinu, od čega je 44% isporučenih uređaja pripadalo srednjoj ili visokoj klasi. U 30 zemalja tržišni udio Huaweija premašuje 15%, a u njih 20 penje se i preko 20%. Uz to, Huawei je postigao značajan tržišni uspjeh i na ključnim tržištima poput Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke. Prema polugodišnjim financijskim rezultatima tvrtke Huawei Consumer Business Group za 2016. godinu, u prvoj polovici godine prodaja je iznosila gotovo 77,4 milijuna juana, što predstavlja rast od 41% u odnosu na isto razdoblje u 2015. godini, a stopa rasta na inozemnim tržištima bila je 1,6 puta veća nego ona u Kini.

Rast prepoznatljivosti brenda Huawei širom svijeta isto je tako zabilježen u skladu s izvrsnim tržišnim rezultatima. U 2016. godini Huawei je zauzeo 72. mjesto na Interbrandovoj ljestvici „Top 100“ najvrjednijih svjetskih brendova, što je za 16 pozicija bolje nego prethodne godine. Prema istraživanju sto najvrjednijih brendova koje provodi BrendZ, Huawei je zauzeo 50. poziciju, dok je 2015. godine bio na 70. mjestu. Uz to, u studenom 2016. godine, Huawei je, prema rezultatima istraživanja kojeg je proveo GfK, proglašen najboljim brendom na području potrošačke elektronike u Kini.