Evo kada stiže Sasmung Galaxy S10 i kakve će mu biti specifikacije

Foto: Reuters

Krajem sljedećeg mjeseca u Barceloni će se održati tradicionalni sajam mobilne industrije, na kojem će brojne kompanije predstaviti svoje najjače ovogodišnje modele pametnih telefona, no jedan od najzanimljivijih uređaja bit će predstavljen nekoliko dana ranije. Samsung je jučer poslao pozivnice za predstavljanje desete generacije svoje najpopularnije serije pametnih telefona te će Galaxy S10, odnosno nekoliko modela te serije biti predstavljeno na konferenciji u San Franciscu 20. veljače, piše Zimo.

U veljači očekujemo tri verzije "desetke" (S10, S10 Lite i S10 Plus), a Samsung navodno priprema još jednu verziju koja će imati podršku za 5G mreže. Naravno, to nisu službene informacije, već glasine koje kruže mrežom u posljednje vrijeme, a još jedna od takvih glasina kaže da bi 20. veljače Samsung mogao prikazati i potpuno funkcionalnu verziju svog telefona sa savitljivim ekranom koji su predstavili krajem prošle godine, no o kojem i dalje nemamo previše informacija.

S obzirom na to da model S9 ipak nije opravdao (velika) prodajna očekivanja, kao i nedavno upozorenje iz Samsunga o padu prihoda, prvenstveno zbog izazovne situacije na mobilnom tržištu, jasno je da su očekivanja od tog modela jako velika.

Prema nekim glasinama, Galaxy S10 i S10 Lite imat će ekrane dijagonale 5,8 inča, dok će model Plus imati 6,2 inča – klasični i Plus model navodno će imati zakrivljene OLED ekrane s implementiranim senzorom za otiske prsiju u samom ekranu, dok će najjeftiniji model imati ravan ekran bez zakrivljenih rubova i bez implementiranog senzora.

Neke druge glasine govore o tri različite dijagonale ekrana (5,8 inča za najjeftiniji model, 6,2 i 6,4 inča), a spominje se kako Samsung testira modele bez 3,5 mm izlaza za slušalice.

Što se hardvera tiče, podrazumijevaju se najjači Samsungov čipset i/ili posljednja generacija Snapdragona, a spominje se memorija za pohranu između 128 GB i čak 1 TB. Najjeftiniji model mogao bi imati samo jednu stražnju kameru, Galaxy S10 dvije ili tri, dok bi S10 Plus mogao imati tri stražnje – klasična kamera, širokokutna i zum kamera (glasine o kamerama se razlikuju). Modeli će biti posebno zanimljivi po tome što bi trebali imati rupu u zaslonu za selfie kameru, što je inženjerima omogućilo postavljanje ekrana na skoro cijelu prednju površinu telefona, bez potrebe za notchom.