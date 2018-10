Albert Gajšak u jednom danu prikupio gotovo 100.000 kuna

DIY mobitel iz Karlovca uz edukaciju podržava pozive, SMS, video i igre/Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Prvi hrvatski 'uradi sam' mobitel MAKERphone za manje od 24 sata od lansiranja Kickstarter kampanje ostvario je cilj i namaknuo više od 15.000 dolara, odnosno približno 100.000 kuna.

Inače, ova će kampanja trajati dulje od mjesec dana. MAKERphone drugi je proizvod mladog karlovačkog hardverskog poduzetnika Alberta Gajšaka i njegova druga, već sada itekako uspješna, Kickstarter kampanja. Gajšak, koji je lani osnovao startup CircuitMess, autor je prve hrvatske ručne gaming konzole MAKERbuina, koju je lansirao lani te u mjesec dana prikupio za nju više od 100.000 dolara i tako napravio jednu od najuspješnijih domaćih Kickstarter kampanja dosad. Ovu drugu kampanju lansirao je u srijedu na svoj 18. rođendan.

Najviše namijenjen učenju

"Sa startom nove kampanje za DIY mobitel, koji smo nazvali MAKERphone, više službeno nisam tinejdžer. Sada sam star", našalio se Gajšak. MAKERphone u odnosu na današnje pametne mobitele ima znatno jednostavniji hardver, ali se može standardno koristiti za telefoniranje. Ima dual-core procesor, TFT LCD ekran veličine 128x160 piksela, podržava GSM, Wi-Fi, Bluetooth Low Energy i SD karticu do 128 MB, a sadrži i antenu, zvučnike i prozirno kućište.

20 distributera diljem svijeta već prodaje proizvode CircuitMessa

Usto, ima USB preko kojeg se puni te spaja na računalo. Kako ističu u CircuitMessu, upravo je to glavna prednost MAKERphonea, odnosno sastaviti ga treba sam korisnik i to traje do sedam sati. Novi uređaj ima i neke duhovite mogućnosti. Jedna od njih je da dolazi s posebnim media playerom koji izvodi isključivo videe s mačkama.

Također, dolazi s tri igre: Space invadersima, Pongom i Snakeom. MAKERphone je prije svega namijenjen učenju o elektronici i programiranju. Podržava razvoj igara i aplikacija u tri programska jezika: od dječje jednostavnog i grafički atraktivnog Scratcha preko naprednijeg Arduina pa sve do najzahtjevnijeg, Phytona.

Ni drugačiji ni pametniji

"S MAKERphoneom želimo pokazati ljudima da baš svaki hardverski proizvod koji vidite oko sebe, da je nastao tako što ga je dizajnirao neki čovjek koji nije ni drugačiji ni pametniji od vas samih", kaže Gajšak.

Dodaje da su od DIY proizvoda uspjeli stvoriti uspješan posao. CircuitMess je dosad prodao 6000 komada MAKERbuina, a 95 posto njih otišlo je u izvoz. Ima više od 20 distributera na dvadesetak tržišta, a u prodaji je i preko Amazona, eBaya i drugih velikih online trgovina.