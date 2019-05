Zašto se svuda ne glasuje isti dan: Ne vikendom zbog pijanstva

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Pijanstva i tučnjave na biralištima i u pubovima i odlasci vikendom iz gradova na selo neki su od razloga zbog kojih se europski izbori ne održavaju isti dan u svim državama EU, nego se protežu od četvrtka do nedjelje.



Plaće petkom



Iako je riječ o europskim izborima, oni se provode u skladu s nacionalnim zakonima i običajima, onima pisanima ili pak prema stoljetnim konvencijama. Prvi su na birališta jučer izišli Britanci – oni uvijek glasuju četvrtkom. Iako premijer ili premijerka mogu svojevoljno odrediti dan za glasovanje, od 1935. svi su izbori redom održani u četvrtak. O tome što zaista stoji iza takvog odabira dana više je teorija. Jedna kaže da je bilo važno da se izbori održe radnim danom, i to posebno sajmenim.



Ona zabavnija – koja ima itekako mnogo zagovornika – tiče se sigurnosti. Pošto-poto hjeli su izbjeći glasovanje u petak ili vikendom. Upravo petkom isplaćuju se tjedne ili dvotjedne plaće pa su organizatori htjeli izbjeći situacije da kombinacija novca, glasovanja, političkog žara i pubova s alkoholom taj dan ili tijekom vikenda rezultira tučnjavama i svađama. Irska, koja glasuje danas, nema zakonom propisan dan glasovanja i zakon kaže da ga određuje ministar okoliša, no konvencija je da je izborni dan petak, i to zato da se studenti koji žive izvan mjesta stanovanja stignu vratiti u svoja mjesta.



U Irskoj je u siječnju 2016. izbila politička svađa kad su iz stranke Fine Gael apelirali da se izborni dan prebaci na četvrtak kako bi njihovi birači mogli mirno otići tijekom vikenda na prvenstvo u ragbiju, a ministar je to žustro odbijao objašnjavajući da bi to eliminiralo mnoge studente kao birače. Česi također glasuju danas, ali i sutra, kako bi se prilagodili onima koji odlaze na vikend na selo. Kao kuriozum, u Nizozemskoj, koja je glasovala jučer, izborni listići ispunjavaju se crvenom olovkom, i to nakon što su 2009. ukinuli elektroničko prebrojavanje glasova zbog straha od hakera i vratili se na ručno prebrojavanje. Glasovanje je obvezno u Luksemburgu i Belgiji, gdje je moguća kazna za prvi neopravdani izostanak s birališta 10, a za drugi 25 eura.



“Reci ‘da’”



Na ovim su se izborima prvi put angažirale i velike kompanije, pozivajući ljude na glasovanje. Njemački Volkswagen na 16 europskih jezika apelirao je na svoje radnike da glasuju, kazavši kako je ujedinjena Europa u zajedničkom interesu, Lufthansa je na trupu Airbusa A320 napisala slogan “Reci da Europi”.



Spotify, švedska platforma i usluga za streaming glazbe, načinio je playlistu lokalnih glazbenika iz 28 država EU kako bi pokazao različitost Unije, a kompanija za iznajmljivanje električnih romobila Lime besplatno prevozi birače do birališta u 12 država EU.