Za donesenu čašu punu opušaka dobit ćete čašu punu piva ili soka

FOTO: GettyImages

Ovom inicijativom mjesto udaljeno 90 kilometara od grada Málage nastoji održati svoje pješčane plaže čistima. Kampanja „Obale bez opušaka“ (Las orillas sin colillas) naišla je na oduševljenje lokalnog stanovništva i turista.

"Molim vas pivo", govori strani turist dok na obližnjem šanku predaje plastičnu čašu do vrha napunjenu opušcima.

"Naravno gospodine", odgovara mu mladi konobar dok toči tekućinu u plastičnu čašu jednake zapremnine. Na tom štandu-kafiću nalijepljen je promotivni plakat ove kampanje. Turist podiže palac u zrak, a zatim se vraća na svoje mjesto na plaži.

Plaža je savršeno mjesto za čitanje, bavljenje sportom, sunčanje i kupanje. No za mnoge ona predstavlja i mjesto za opuštanje na kojemu dodatno uživaju pušeći cigaretu. Problem je to što svakog ljeta pijesak i more progutaju tisuće opušaka kojima je potrebno preko deset godina da se razgrade.

"Imaju toksične ostatke pa ako ih progutaju ribe, na kraju ćemo ih pojesti mi konzumirajući ribu. To je zatvoreni krug koji sigurno nema sretan kraj“, objašnjava Oscar Rullí, predsjednik Udruge štandova na plažama oko Málage (ACHIMA).

Kako bi se prekinuo taj krug potrebno je osvijestiti ljude koji ondje ljetuju te ih potaknuti na čuvanje okoliša.

"Jako mi se sviđa ova ideja. Fantastična je. Imat ćemo čišću plažu", kaže jedna majka držeći za ruku malu djevojčicu dok zajedno promatrajuju turiste kako opuške odlažu u plastične čaše.