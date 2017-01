VIDEO: Teroristi Islamske države raznijeli plinsko postrojenje Ine u Siriji

Foto: YouTube

Teroristička organizacija Islamska država na svom portalu Amaq objavila je tekst i video snimku koja pokazuje kako su u zrak digli plinsko postrojenje Hayan, koje se nalazi 100 kilometara istočno od Homsa. Kako navode u svom priopćenju, to su učinili kako bi paralizirali gospodarstvo režima Bashara Al Assada. Naime, teroristi tvrde kako su ta plinska postrojenja bila kralježnica režima Bashar Al Assada i dnevno proizvodila 3 milijuna kubičnih metara plina koji je najvećim dijelom išao u vojne svrhe režima, piše Večernji list.

Kao što je poznato, INA je u bloku Hayan vršila istraživanja, završena 2007. godine, koja su dovela do šest otkrića plina i nafte, Jihar, Al Mahr, Jazal, Palmyra, Mustadyra i Mazrur. INA je prestala s eksploatacijom nafte i plina 2012. nakon povlačenja iz Sirije koje je došlo zbog, kako su u INA-i tada rekli, okolnosti "više sile", sukoba u Siriji i složene političke situacije. INA-ine aktivnosti na polju Hayan trajale su samo 57 dana, i to 2012. godine.

Uslijed ratnih zbivanja pojedina INA-na postrojenja pretrpjela su oštećenja te su se u različitim razdobljima nalazila pod različitim upravama, od protuvladinih snaga do ISIL-a, ali su do sada bila neoštećena i proizvodnja se vršila cijelo to vrijeme unatoč borbama. Unatoč indirektnim pozivima od strane sirijske vlasti da se INA vrati na svoja polja, osnovni preduvjet za nastavak INA-inih prekinutih aktivnosti vezanih uz istraživanje i proizvodnju nafte i plina u Siriji bio je potpuni prestanak svih ratnih operacija u Siriji te uspostavljanje stabilnih političkih i sigurnosnih prilika, pri čemu se podrazumijeva ukidanje sankcija koje su trenutno na snazi.